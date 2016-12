Parta vaatii öljyä ja malttia – parran hoito ei ole enää riesa vaan harrastus

Hyvin hoidettu parta on kuin kaunis bonsai, pieni ruukkupuu, jonka huolenpito vaatii tarkkuutta, pitkää pinnaa ja etenkin kärsivällisyyttä.



Vaasalaisessa Basement barbersissa työskentelevä parturi Hanna Rantakangas kertoo, että parran hoitamiseen halutaan käyttää aikaa kasvavissa määrin.



Parta siis ei ole enää riesa vaan harrastus. Tämä näkyy siinä, että parranhoitotuotteiden ja -välineiden kirjo on kasvanut.



Parranhoitoon saa kulutettua helposti paljonkin rahaa, mutta halvallakin pääsee. Vaihtoehtonahan on, että parralle ei tee yksinkertaisesti mitään. Tällöin bonsai vaihtuu risukasaksi.





Parran rajaamiseen voi käyttää perusmarketeista löytyviä parranajovälineitä.

Muodikkain valinta on kuitenkin shavette tai oikea partaveitsi, sillä vanhanaikaiset parranajovälineet ovat tulleet takaisin.





Parrahoitovälineitä ja -tuotteita riittää. KUVA: Tomi Kosonen

Hiusten ja partojen hoitoon erikoistuneen ja parturipalveluita tarjoavan Dick Johnsonin omistaja Leevi Kangas sanoo, että shavette on ylivertainen nimenomaan rajaamiseen, koska sillä voi tehdä tarkkoja linjoja.



Shavette muistuttaa partaveistä, mutta karvan katkaisee kertakäyttöterä.



– Sillä saa kaiken pois alueelta, jolta halua parran ajaa. Se on tarkka. Monet pelkäävät, että se on vaikea, koska se on niin kuin veitsi, mutta shavette pysyy kädessä minuutin opiskelun jälkeen.



Shavette maksaa Kankaan mukaan noin 20 euroa. Halvimman kertakäyttöteräpaketin saa parilla eurolla. Varsinaisesta partaveitsestä saa pulittaa yli 100 euroa. Kangas sanoo, että partaveitsi vaatii teroitusta ja ajoittain sepän tekemää huoltoa.



Veitsen ja shavetten etu on Rantakankaan mukaan se, että parta ajetaan niiden avulla varovaisemmin, tarkasti yhteen suuntaan.



– Parta pitää ajaa myötäkarvaan, ja veitsellä ajattaessa ei tule liikettä edestakaisin.

Myös vanhanaikaiset partahöylät ovat yleistyneet. Partahöylien hinnat vaihtelevat reilusta 20 eurosta 50 euroon.



– Höylät kestävät isältä pojalle, Kangas mainitsee ja tarkentaa, että höylät eivät varsinaisesti kulu käytössä.



Partaa voi siistiä partasaksilla tai trimmaukseen soveltuvalla koneella. Saksilla saa Rantakankaan mukaan siistimmän leikkausjäljen. Parran siistimiseen tarkoitettujen sak-sien hinnat alkavat noin 10 eurosta.





Partaöljyt ovat tällä hetkellä partamaailman kuuminta uutta. Kyse on ikään kuin hiustenhoitoaineen partaversiosta.



Öljyjen hinnat alkavat alle 20 eurosta, mutta öljyjen kanssa voi halutessaan hifistellä.

– Riippuu siitä, mistä öljy on tehty. Ne ovat luonnontuotteita, joten monet öljyt voivat olla yllättävän kalliita. Aivan tuonne 100 euroon asti.



Mitä hyötyä partaöljystä on?



Rantakankaan mukaan öljy kosteuttaa ja pehmentää karvaa. Öljyllä hoidettu parta näyttää hyvinvoivalta. Joitain partoja voi myös hieman muotoilla öljyn avulla, karvan laadusta riippuen.



– Öljytty parta ei ole niin takkuinen ja pölyinen.

Parturi Hanna Rantakangas kertoo, että partaöljy kannattaa hieroa huolellisesti karvan sekaan. KUVA: Tomi Kosonen

Öljy vaikuttaa nimenomaan parran alla olevaan ihoon, sillä se estää hion hilseilyä.



Parta imee itseensä runsaasti erilaisia hajuja. Suun alue sotkeentuu helposti ruokaan, mikä saattaa aiheuttaa ikäviä tuoksuja. Tämän vuoksi hajustetun öljyn käyttäminen voi olla mielekästä.



Öljyn käytön määrä riippuu hyvin pitkälti siitä, millainen karvanlaatu on.



– Tärkeää on, että öljyä menee joka paikkaan parrassa. Jokaiselle karvalle, Rantakangas tähdentää.



Parran harjaaminen lisää karvan kiiltoa. Parran saa myös muotoiltua helpommin harjan avulla. Saatavilla on myös partakampoja eripituisille parroille.



Parran voi muotoilla myös vahalla. Parralle ja viiksille on saatavilla omia vahojaan.

Kangas sanoo, että vahattu karva ei katkeile niin helposti.

– Parta ei pääse kuivumaan, vaha kosteuttaa sitä.



Vahojen hinnat liikkuvat 20 eurossa.





Parta pitäisi pestä yhdestä kolmeen kertaan viikossa partashampoolla. Liika peseminen kuitenkin kuivattaa ihoa parran alla.



Monet hiuksille tarkoitetut shampoot ovat liian ärhäköitä partakarvalle.



– Öljy lähtee parrasta marketin shampoilla, Kangas sanoo.



Parturi Johanna Stolpe Basement Barbersista painottaa, että partakarvalle on tarkoituksella omat tuotteensa.



– Ei hiustuotteita muutenkaan laiteta kasvoihin.