Miten voi olla mahdollista että kansanedustajien/ministereillen sopeutuseläkkeeseen ei ole yksinkertainen puuttua etuutena takautuvasti miten sitten palkansaajien saavutettuihin etuuksiin voidaan puuttua takautuvasti,joku taho nyt ei ymmärrä miten ja mistä puhuu.Tottakait eduskunnassa työskentelevien etuuksiin pitää voida saada takautuvasti puuttua koska tavallisten palkansaajienkin etuuksiin voidaan takautuvasti puuttua.Eduskunnassa työskentelevät ihmiset eivät voi olla muitten ihmisten yläpuolella leikkiä julmasti niitten äänestäjien äänillä joitten ansiosta he ovat suomen kansan asioista päättämässä.Eduskunnassa työskentelevät ihmiset pitää työskennellä kansan eduksi eikä itsensä kuten he nyt tekevät.Olen yksinkertaisesti vihaunen siitä että kun eduskunnassa työskentelevät ihmiset lopettavat työnsä eduskunassa niin heidän pitää hankkia sitten uusi työ kuten muittenkin suomen kansalaisten tässäkin asiassa tämä sopeutuseläke potii vastaan koska se on pois meilä tosisairailta työn runtelemilta ihmisiltä jotka ei pääse työkyvyttömyyseläkkeelle koska eduskunnan terveet ja muutenkin hyväpalkkaiset vievät eläkkeet niin sairailke ei sitten riitä näin joku sanoi muistaakseni joku kevasta ja siksi tavallisten palkansaajien työkyvyttömyyseläkkeen pääsy on mahdotonta siis missä mättää.Kuka on vastuussa tälläisistä päätöksistä kuulemma kevan johto on sanonut että eduskunnassa säädetään ohjeistukset ja suositukset työkyvyttömyyseläkkeelle pääsystä nyt to prosentti on 60% ihmisen pitää olla työkyvytön että eläkettä heruis siis kuka tässä valehtelee ja miksi.