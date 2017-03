Parikymmentä vuotta voitollista hevoskauppaa. Kymmenen vuotta tappiollista hevoskauppaa. Parituhatta hevosta, kehitystä omassa valmennuksessa, isojakin voittoja. Tappouhkauksia.



Kari Lähdekorpi muistetaan ennen kaikkea yhtenä viime vuosikymmenten menestyneimpänä ravivalmentajana Ruotsissa. Mutta paljon muutakin hänen elämäänsä hevosten kanssa on kuulunut.



Hevosmieheksi Lähdekorpi ei silti itseään nimeä. Se johtuu hänen taustastaan. Kiikasta kotoisin oleva Lähdekorpi oli nuorena lupaava juoksija, joka ei raveista piitannut. Hevoset tulivat elämään vasta aikuisiällä vaimon ja monien sattumusten kautta.



– Jos olisin hevosmies, en minä olisi viisi vuotta sitten pystynyt luopumaan tallistani. Hevosmies ei luovu koskaan, mutta minä pärjään ilmankin, vaikka hevosista tykkäänkin, sanoo 27:n Ruotsissa vietetyn vuoden jälkeen Valkeakoskelle asettunut Lähdekorpi.



Luottamus karissut



Lähdekorpi on yhtiönsä kautta edelleen mukana parinkymmenen hevosen omistajana. Toisinaan hän käy ajamassa Harri Koivusen tallilla, mutta valmennushommat ovat jääneet.



– Jos nyt ensi syksyyn asti leikkisin hevosten kanssa, mutta sitten ne voisi myydä pois. Ei ole mitään järkeä pitää melkein kahtakymmentä hevosta ulkopuolisessa treenissä. Teen joka vuosi miljoona kruunua (yli satatuhatta euroa) tappiota, Lähdekorpi laskee.



Eikä hevoskauppakaan Lähdekorven mukaan kannata enää niin kuin menneillä vuosikymmenillä.



– Aiemmin pystyin tekemään kympin hevosesta kolmenkympin hevosen, kun se alkoi pärjätä. Nyt se ei enää onnistu, kun en valmenna.



– Muutenkin hevosia on nykyään vaikea löytää, koska kaikki tietävät kaiken. En tiedä, onko se tämän someajan ansiota.



Edelleen Lähdekorvelle soitetaan ja toivotaan hänen etsivän esimerkiksi 10 000 euron hevosen. Hän laskee, että kaikkien kulujen ja ostajan tinkaamisen takia hänen pitäisi löytää hevonen 5 000 eurolla.



– Mutta ei se viidellätonnilla löytämäni hevonen ole tarpeeksi hyvä kympin hevoseksi. Jos hevonen sitten jää vaikka kahdeksi kuukaudeksi omiin nimiin, kauppa on jo pahasti kuralla.



Myös aika on muuttunut. Lähdekorpikin on kokenut tapauksia, joissa rahat ovat jääneet saamatta.



– Itse maksan hevosen aina kymmenen minuutin sisällä siitä, kun kauppa on tehty. Kun myyn, laitan omistajavaihdoslomakkeen ja laskun samaan kirjeeseen.



– Minulla on aina ollut se periaate, että luotan ihmisiin. Ennen ei mitään ongelmia ollutkaan, mutta viime aikoina luottamus on alkanut karista, Lähdekorpi harmittelee.



Hänen mukaansa hevoskauppa ei toimi niin, että maksamatta jäänyttä laskua pystyisi jotain kautta perimään.



– Joko maksat tai et maksa. Mitään virallista keinoa rahojen karhuamiseen ei ole. Jos ostaja ei maksa, se on sitten menetetty ja omaa tyhmyyttä.



Varsinaisia hevoskauppiaita Lähdekorpi pitää hyvin rehellisinä. Hevoskauppias on valmis myymään kaiken, ei vain huonoa hevosta. Hevoskauppias myös haluaa, että kauppa menee hyvin, jotta voisi tehdä uusia kauppoja.



Paljon Lähdekorpi on hevoskauppiaana nähnyt ja kokenut. Myös tappouhkauksia.



– Monta kertaa olen joutunut pelkäämään. Ei auta kuin mennä tulta päin. Diplomatialla on yleensä selvitty.



Ruotsissa rennompaa



Ruotsissa Vuoden ravivalmentajaksi 2004 valittu Lähdekorpi on edelleen länsinaapurissa tunnetumpi kuin Suomessa. MTV3:n raviohjelmat ovat toki lisänneet tunnettuutta myös Suomessa, mutta lähinnä lajipiireissä. Ja raveissa lajipiirit ovat suhteellisen pienet.



Vaikka Lähdekorpi ei enää tee työtä hevosten kanssa, on hän silti lajissa yhä aktiivisesti mukana.



– Työltä se ei tunnu, mutta en halua poiskaan jättäytyä. Kun olen keskiviikot ja lauantait raveissa, tunnen tekeväni jotain. Minua pelottaa se tilanne, etten tekisi mitään. Se voisi passivoittaa, sanoo 60 ikävuoden rajapyykin 21. maaliskuuta saavuttava Lähdekorpi.



Kun Lähdekorpi on elänyt lähes puolet elämästään Ruotsissa, hän osaa tarkkailla Suomea myös hieman ulkopuolisin silmin.



– Suomi on aika kova maa. Mikään ei ole halpaa. Täällä on sen verran tiukkaa, että olisin varmaan kuollut nälkään, jos olisin täällä joutunut tekemään töitä leipäni eteen.



– Eihän Ruotsissakaan halpaa ole, mutta edelleen siellä käydessä tulee olo, että moni asia on halvempaa kuin Suomessa. Lisäksi varallisuus näkyy Ruotsissa eri tavalla kuin täällä.



Lähdekorpi on miettinyt myös sitä, ovatko suomalaiset muuttuneet.



– Jotenkin Suomessa ollaan pikkupoliiseja, joustamattomia monissa asioissa, vaikka niissä ei olisi mitään käytännön järkeä. Ja kaverin asioista nähdään vaivaa.



Vaikka elämä Ruotsissa on rennompaa, Lähdekorpi viihtyy silti paremmin Suomessa.



– Suomi on kuitenkin enemmän koti kuin Ruotsi.