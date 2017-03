Pappi Sadinmaa vihkii tänään samaa sukupuolta olevia pareja: ”Tämä on vasta alkua”

Kun Helsingin ja Porvoon hiippakunnan piispat Irja Askola ja Björn Vikström syyttivät Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla samaa sukupuolta vihkiviä pareja kirkkopolitikoinnista, pahoitti pastori Kai Sadinmaa mielensä.



– Siitä tuli tosi ikävä olo, sillä oletin Askolan seisovan minun piispanani ainakin tässä tilanteessa rinnallani ja antavan tukea, mutta eipä sitä tullut.



Vaikka Sadinmaa ei löytänyt kirjoituksesta suoraa uhkailua, oli se hänen mukaansa kuitenkin luettavissa rivien välistä.



Sadinmaa aikoo tänään keskiviikkona siunata alkuillasta kolme paria ja vihkiä kaksi paria avioliittoon Helsingin Musiikkiteatteri Kapsäkissä.



Vihdoinkin vihille -häätilaisuudessa yhteensä yhdeksän paria juhlistaa tasa-arvoisen avioliittolain voimaanastumista joukkovihkimistilaisuudessa lausumalla toisilleen ”tahdon.”



”Jos pappeus tämän takia menee, niin ei se ole sen arvoista”



Sadinmaa kokee, että piispat ovat jo yleisesti uhkailleet samaa sukupuolta olevia pareja vihkiviä pappeuden menettämisellä.



– Minullahan ei ainakaan ole virkaa, mikä voitaisiin viedä, sillä en ole tällä hetkellä seurakunnan virassa.



Hän kuitenkin kertoo olevansa valmis menemään siihen asti, että menettää asian puolesta jopa pappeutensa.



– Jos se tämän takia menee, niin ei se ole enää sen arvoista, Sadinmaa sanoo.



Sadinmaa kuitenkin muistuttaa, että siinä vaiheessa asia katsotaan maallisessa oikeudessa ennakkotapauksena ja tutkitaan, onko päätös edes lainmukainen.



Kirkkolaissa ei hänen mukaansa sanota mitään vihittävien sukupuolesta. Riittää, että pari on kihlattu, rippikoulun käyneitä ja kirkon jäseniä.



– Joku keskustelu asiasta täytyy kuitenkin nyt käydä, sillä kanteluitahan tästä tullaan tekemään, se on varma.



Hän ei kuitenkaan usko, että Askola kumppaneineen todella lähtisi viemään keneltäkään pappeusoikeuksia, sillä siihen vaaditaan yleensä jo melko painava syy. Tapaukset ovatkin olleet harvinaisia.



– Jotain aika rajua pitää tehdä, kuten vaikka lähteä Jumalaa kieltämään julkisesti. Rattijuoppous tai muu rikoskaan eivät sitä noin vain vie.



– Mutta samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen vaikuttaa nyt kuitenkin olevan kirkon mukaan niin kova synti, että sille vaaditaan rangaistusta.



Piispakunnan sisällä tulee olemaan myös omat paineensa siitä, että linja pidetään yhtenäisenä, eikä toisessa hiippakunnassa rangaistaisi lievemmin kuin toisissa.



– Minua närästää etenkin piispat, kuten Irja Askola ja Kari Mäkinen, jotka ovat aikaisemmin esiintyneet kovin liberaaleina.



”Vihkimiset eivät jää tähän”



Tänään juhlitaan kuitenkin häitä ja onnea. Sadinmaan mukaan samaa sukupuolta olevien parien vihkimiset eivät jää tähän, vaikka kirkolta tulisi asiasta huomautus.



– Jos he antavat varoituksen ja pyytävät luopumaan vihkimisistä, niin sanon heti, että ei tämä tähän lopu, tämä on vasta alkua.



Salaisessa Facebook-ryhmässä sateenkaaripapeille tulee edelleenkin pyyntöjä vihkimisestä. Useampikin pappi tahtoisikin vihkiä pareja, mutta pelkää rangaistusta.



– Tämä estää monia lähtemästä mukaan. Sosiaalisen median puolellahan meitä syytetään kapinasta, joka vain vahingoittaa kirkkoa.



Sadinmaan mukaan viimeaikainen keskustelu osoittaa, kuinka samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen on Suomen kirkolle ehkä vaikein kysymys tähän asti.



– Se jakaa kirkkoa ja hajottaa sitä, sillä juopa on niin älyttömän suuri. Tämä on niin suurissa määrin kirkon identiteettiä ratkaiseva asia.



Sadinmaa muistuttaa, että ennen 1500-lukua kirkko ei ollut kovinkaan kiinnostunut vihkimään pareja.



– Siinä vaiheessa, kun tajuttiin, millainen yhteiskunnallinen instituutio se on, ja miten sen myötä on mahdollista saada yhteiskunnallista valtaa, alkoi asia kiinnostaa.



Kirkko törmää hänen mukaansa nyt siihen ongelmaan, että sen pitäisi toimittaa niitä tehtäviä, jotka valtio sille määrää. Avioliittoon vihkiminen on sellainen tehtävä.



Jos kirkko ei halua sitä tehdä, niin sen julkisoikeudellinen asema on Sadinmaan mukaan jollakin tavalla kyseenalainen.



– Jos kirkko ei suostu hoitamaan tehtäviään, niin pitäisikö sen valtaoikeuksia ruveta riisumaan, hän kysyy.