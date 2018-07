Paperisia matkustajailmoituksia ei tarvitse juuri kukaan, mutta laki vaatiii ne allekirjoituksen vuoksi – yrittäjät haluaisivat sähköisen järjestelmän

Ryhdyin pohtimaan tuota lakia majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (28.4.2006/308) ja sen kuudennen pykälän asemaa Euroopan Unionin lainsäädännön ja erityisesti tietosuoja-asetuksen kannallata ja se ei ole mitenkään yksiselitteinen. Tässähän syntyy suomalaisista asiakkaista väistämättä henkilötietorekisteri, mikä velvoittaa yrityksen toimimaan Euroopan Unionin määräysten mukaan. Ongelmaksi on myös muodostumassa henkilötunnusten asema lainsäädännössä, jota pohditaan parhaillaan. Tässä ongelmaksi muodostuu suomalainen henkilötunnus, joka muodostaa rekisterin jo yksinään. Sehän niputtaa iän ja sukupuolen ja parhaassa (pahimmassa) tapauksessa nimeen yhdistettynä yksilöi henkilön täysin (uniikki tai harvinainen nimi). No, tämä pilipalihallitus ei kyseiseen asiaan ole tuntenut minkäänlaista kiinnostusta, vaikka asiasta jo edellisen hallituksen aikana käytiin keskustelua. Suomessa näyttää jatkuvan tämä konservatiivinen käytäntö, ettei asioista keskustella, vaan niistä kerrotaan sitten kun niistä on päätetty.