Pankkilakossa taistellaan vapaasta viikonlopusta - Harva ala voi enää välttää kellon ympäri palvelua

Me saamme työvuorot kolmeksi viikoksi kerrallaan. Uusi työvuorolista tulee listan viimeisellä viikolla. Tosin työvuorot on aikavälillä 6.30-17.30 eikä vuorokauden ympäri. Silti ensimmäiselle viikolle ei juuri mitään suunnitella ja lasten hoitokuviot on arpomista. Ihan on TESsin mukaan ja kunnallisessa paikassa.