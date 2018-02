Pandojen edut voittavat haitat, selviää LM-kyselyssä kansanedustajille – oppositio sivaltaa: "Päädymme Kiinan aisankannattajaksi"

No on eräillä murheet, tuntuu siltä että näistä nostetaan haloo jotta nämä kotimaan ikävät asiat jäävät unholaan. Ennemmin minä olen kohta huolissani suomen ihmisoikeustilanteesta mitä Kiinan. Kaiken lisäksi on Suomen etu jos meillä on hyvät välit Kiinan kanssa.