Kallista diplomatiaa, toivottavasti lyö leiville. Pandat juu on suloisia ja sympaattisia elukoita. Pitää kuitenkin muistaa, ei kovin edullista hommaa perustaa kahta vuokraelukkaa varten tarha keskelle korpea. Jotenkin tuli mieleen Särkänniemen delfiinit. Siellä elukat tosin oli omia ja delfinaario oli keskeisellä paikalla ennestäänkin suositussa huvipuistossa. Laskutettavaa turistivirtaa oli hyvin. Mitä Ähtärissä on ja miten siellä olikaan kulkuyhteydet, siis lentokentät, junaradat?

Jotenkin epäilyttää, Ähtäri tienaa aluksi, mutta homman ikuinen pyörittäminen ei ole taloudellisesti mahdollista. Ainoa, joka saa hommasta pelkkää tuloa on Tuurin kyläkauppa. Se kun on sopivan lähellä Ähtäriä ja pandojen houkuttelemana voi saada paljonkin lisää asiakkaita.

Panda uhanalainen elukka, se sinällään hienoa asia, että sen säilymistä koitetaan edistää. Voi vaan tulla aika kalliiksi veronmaksajille. Toivottavasti pandojen mukana saadaan solmittua rutkasti kauppasoppareita kiinan kanssa. Se koko hommassa tärkein asia.