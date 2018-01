Panda tarvitsee bambua ja tuttua seuraa selvitäkseen matkasta Suomeen - luonnossa elää 1 800 pandaa

Surullista kun nimet on pitäny mennä vaihtaa. Miksi ei ole saaneet pitää omaa nimeä mikä on annettu? Meidän tulisi oppia lausuun erikoisia nimiä mutta mitenpä sitä voisi oppia heti muutetaan vaikeammat nimet ettei muistuta edes yhtään alkuperäistä nimeä, onko tämä jopa jo hieman rasistista toimintaa? Kyllä tuo on annetaan Suomalaiset nimet kun kerta tulee Suomeen voi voi