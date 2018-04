PAM lähetti erikoisia viestejä kansanedustajille - "Tiedätkö, paljonko vaalipiirissäsi on alle 30-vuotiaita äänestäjiä?"

Palvelualojen ammattiliitto PAM jatkaa kovin uusin paukuin hallituksen kehysriihen päätösten arvostelua.

Järjestö on lähettänyt hallituspuolueiden kansanedustajille sähköpostia, jossa kerrotaan, miten paljon kunkin edustajan vaalipiirissä on alle 30-vuotiaita äänestäjiä. Edelleen muistutetaan siitä, paljonko alueella on alle 20 henkeä työllistäviä yrityksiä.

Kehysriihessä sovittiin, että irtisanomisia helpotetaan erillisellä lailla pienissä alle 20 hengen yrityksissä. Lisäksi alle 30-vuotiaan työsuhteen määräaikaisuudelle ei tarvitse enää olla perustetta, mikäli tämä on ollut työttömänä vähintään kolme kuukautta.

Palvelualojen järjestöstä linjattiin jo viime viikolla, ettei työelämän epävarmuuden lisääminen palvele nuoria.

Keskiviikkona alkoi sadella sähköpostia kansanedustajille. Vaivaa on nähty, sillä esimerkiksi keskustan varapuheenjohtaja Antti Kurvinen (kesk.) Vaasan vaalipiiristä on saanut tarkasti lasketut luvut sähköpostiinsa.

– Viestissäni todetaan, että oletko tullut ajatelleeksi, että Vaasan vaalipiirissä on yli 60 000 alle 30-vuotiaita äänestäjiä. Lisäksi huomautetaan, että vaalipiirissäni on alle 20 hengen yrityksissä noin 36 000 työntekijää.

Olisi ollut fiksumpia keinoja

Kurvinen toteaa, että olisi ollut ehkä fiksumpiakin tapoja tuoda asia esille kuin ikään kuin ”pelotella” sillä, mitä äänestäjät mahdollisesti sanovat päätöksistä.

– Olen ollut paljon tekemisissä työelämää koskevien hankkeiden kautta palveluajan järjestöihmisten kanssa ja tapaamiset ovat olleet hyviä.

Kurvinen pohtii, että alle kolmekymppiset työttömät miettivät varmasti enemmänkin sitä, mistä saisi töitä.

– Pätkätyökin on parempi kuin ei töitä ollenkaan. Tosiasiahan on, että meillä on entistä suurempi joukko nuoria, jotka eivät ole koskaan vieneet verokorttia työnantajalle, tai olleet niin sanotusti vieraalla töissä esimerkiksi kesäisin.

Yrityksestä pidetään huolta

Kurvinen on itse työskennellyt alle kymmenen hengen yrityksessä.

– Ainakin omassa maakunnassani työntekijät kantavat huolta yrityksen tulevaisuudesta ja toivovat, että yritys pärjää jatkossakin.

Varapuheenjohtaja toteaa, että kehysriihen linjauksista on tullut toistaiseksi aika vähän palautetta.

Hänestä irtisanomissuojaa pitäisi miettiä hiukan laajemminkin. Kurvinen korostaa puhuvansa henkilökohtaisista näkemyksistään.

– Henkilökohtaisin perustein irtisanomista voisi helpottaa ja tuotannollisten sekä taloudellisten syiden perusteella irtisanomista voisi jopa vähän kiristää, koska niiden perusteella irtisanominen on Suomessa varsin helppoa nykyisin.

Kurvinen viittaa henkilökohtaisin perustein toteutettavaan irtisanomiseen esimerkiksi pieniin yrityksiin, joissa yksi työntekijä voi halutessaan aiheuttaa paljon ongelmia, oli sitten kyse alkoholista, huumeista tai jostain muusta.