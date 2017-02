Jenni Selosmaa kiertää kotiaan ja miettii, minkä arvoinen mahtaa olla käytetty astiasto. Paljonko saisi vedenkeittimestä? Entä laadukkaasta blenderistä? Mille liimaisi hintalapuksi vitosen, mille kympin, mille viisikymppiä?



Selosmaa ei ole myymässä omaisuuttaan, vaan rahoitusalan ammattilainen näyttää, kuinka kiinteästä omaisuudesta saa nopeasti silmäilemällä jonkinlaisen euromääräisen käsityksen.

Omaisuuden selvittäminen kuuluu Selosmaan laatimaan talouden treeniohjelmaan.



Vastajulkaistun Kukkaron kuningatar -kirjan mukaan laskennan vaihe ”vedetään sellaisella sykkeellä, että tirisee”. Paljonko olet elämässäsi tienannut, paljonko kuluttanut? Mitä on jäänyt jäljelle?



– Ajattele, että tämä on kuin perinpohjainen kuntotarkastus. Nyt homma tehdään kehon sijaan omalle taloudelle, Selosmaa sanoo.



Selosmaa haastaa naisia nousemaan taloutensa valtiaiksi. Kepeyteen puetun rungon takana on aito huoli yksilöiden ja kansakunnan talouden tilasta.



– Jo 300 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä, ja määrä kasvaa. Velkaantumisaste nousee koko ajan, ja säästämisaste oli viime vuoden lopulla miinuksella. Kulutamme siis koko ajan velaksi, eikä säästöön jää mitään.



Eikä Jenni Selosmaa kanna huolta vain suomalaisista.



– Luontoon ja ilmastoon liittyvissä haasteissa raha pelaa todella suuressa roolissa. Vaikka suuryritykset saastuttavat eniten, kuluttajat pystyvät massana vaikuttamaan siihen, millaisia tuotteita valmistetaan.



Kulutuksen karsiminen kulkee taloustreenin yhtenä ohjenuorana. Selosmaan mukaan kestävän talouden polku piirtyy tulevaisuudessa kiertotalouden ja jakamistalouden ympärille.

Kaikkea ei tarvitse hankkia uutena, ja tavaroita tuotetaan ilman jätettä.



Mutta miksi juuri naiset ovat talousvalmentajan sydämellä? Eivätkö samat periaatteet koske miehiä?



– Naisten taloudellinen osaaminen on keskimäärin miehiä heikompi, Selosmaa vastaa.

Hän kaipaa naisia tekemään talouteen liittyviä päätöksiä erityisesti arvopohjan vuoksi. Maailman tilan takia, hän sanoo.



– Tutkimusten mukaan miesten arvoissa korostuvat valta ja suoriutuminen, naisilla universalismi ja hyväntahtoisuus.



Selosmaa on omistanut kirjansa edesmenneelle Helmi-mummilleen. Nuorelle Jennille mummi edusti säästäväisyyden perikuvaa. Myös vanhemmat antoivat mallin järkevästä rahankäytöstä.



– Taloudellinen tilanne oli aika tasainen. Ikinä ei törsäilty eikä ulkoinen statusarvo ollut tärkeää. Tavaroilla pröystäily ei edelleenkään istu minulle. Ei itsetuntoa rakenneta rahalla.



Mutta kyllä Selosmaa muistaa ensimmäiseen tilipussiinsa liittyvän tunteen: kuinka mahtavaa oli, kun rahaa yhtäkkiä tulikin.



– Tuhlasinkin, hän tunnustaa.



Pian Selosmaa alkoi kuitenkin miettiä säästämisen hyötyjä.



– Ymmärsin, että se on optio, joka mahdollistaa asioita tulevaisuudessa. Velalla eläminen tarkoittaa tulevaisuuden rahojen syömistä jo etukäteen.



Hyvä on. Kääritään hihat ja aletaan hommiin.



Selosmaan opeilla kukkaron kuningattareksi ei nousta kynsiä lakkaamalla. Tavoitteena on lisätä taloudellista tasapainoa ja vähentää rahaan liittyvää ahdistusta.



– Lähtökohta on tieto omasta tilanteesta. Haluatko katsoa talouttasi realistisesti vai pidätkö pään pensaassa, Selosmaa haastaa.



Pidä tuloista ja menoista tarkkaa kirjaa kuukauden ajan.



– Sen avulla voit arvioida, onko jotakin syytä muuttaa.



Samalla paljastuu, oletko oikeasti arvojesi mukainen rahankäyttäjä. Mieti rauhassa, mitä haluat. Ehkä tavoitteenasi on maksaa velat pois tai ylipäätään selvittää, mihin tili hupenee. Anna itsellesi lupa visioida: missä haluat olla taloudellisesti kymmenen tai 25 vuoden päästä?



– Haluatko alkaa miettiä lisätienestien tai säästöjen mahdollisuutta?



Taloustreenin ytimessä on sana tarpeeksi. Mikä sinun elämässäsi on riittävästi elämän eri alueilla?



– Tarpeeksi liittyy onnellisuuteen, jota moni tavoittelee.



– Jos ajattelet, että aina vain enemmän on parempi, se kyllä auttaa saavuttamaan asioita. Samalla kuitenkin annat ja kulutat itseäsi enemmän. Missä on piste, jolloin voit olla tyytyväinen?



Tarpeeksi-mittaria Selosmaa joutuu välillä säätämään myös omassa elämässään.



– Tarpeettomia hankintoja tulee tehtyä joskus edelleen. Voin hullaantua jostakin vaatteesta ja ostaa sen. Yleensä se jää kaappiin.



Tällä hetkellä Selosmaalla ei omien sanojensa mukaan ole suuria varallisuuksia.



– Aiemmin olen omistanut asuntoja, mutta nyt asun vuokralla. Haluan pitää rahan sellaisessa muodossa, että pystyn tarvittaessa käyttämään sen toiminnan kehittämiseen.



– Nyt tiedän, että voin toimia muutaman vuoden niin kuin hyvältä tuntuu. Ansaintakykyni on kunnossa, jos halajan vakituisiin palkkatöihin. Se toki vaatii taitojen ylläpitämistä.

Siksi täytyy olla asioita, joista on kiinnostunut.



– Minulla ne liittyvät naisten voimaantumiseen, voimavarojen käyttämiseen yhteiskunnan hyväksi sekä hyvän liiketoiminnan edistämiseen.