Ihmiset liikkuvat jo jäillä, mutta varovaisuuteen on monin paikoin todellakin syytä.



Suomen ympäristökeskus mittaa sisävesissä jäiden paksuutta kymmenissä eri mittauspaikoissa. Tuorein tilasto jäden paksuuksista on paljastava luettavaa: yhtä lukuun ottamatta joka ainoassa mittauspaikassa mitattu tulos on heikompi kuin keskimäärin.

Joulukuun viimeisenä päivänä kaikkein eniten jään paksuus poikkesi keskiarvosta Pohjois-Pohjanmaalla: Pyhäjärven jään paksuus Pyhäsalmen mittauspaikalla oli 15 senttiä, joka on 15 senttiä alle keskiarvon.

Oulujärven mittauspaikoissa jää oli 5–6 senttiä alle keskiarvon.



Listalla on myös useita mittauspaikkoja, joissa jään vahvuudeksi ilmoitetaan 0. Tämä tarkoittaa sitä, että vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi.



Vahvinta jää on ollut Kilpisjärvessä, jossa ympäristökeskuksen mittauspaikalla jää oli 30. joulukuuta 46 senttiä paksua. Tämä on kaksi senttiä keskiarvoa enemmän.



Ympäristökeskuksen tuoreimmat mittaukset on tehty joko joulukuun lopussa tai tammikuun alussa.



Ympäristökeskus varoitti viime viikon puolivälissä heikoista jäistä etenkin Kainuussa sekä Etelä- ja Keski-Suomessa.



Sisävesissä jäätä voi Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa olla 20-30 senttiä, mutta vaihtelu eri vesistöjen välillä voi olla huomattava. Myös vesistöjen eri osissa jään paksuus vaihtelee. Siksi jäälle on syytä mennä erityistä varovaisuutta noudattaen.

Ympäristökeskus mittaa vain sisävesien jäätä. Ilmatieteenlaitoksen tuoreen jääkartan perusteella Perämeren rannikolla jäätilanne vaihtelee paljon.