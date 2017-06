Pakkoyhtiöittämiselle etsitään sotessa vaihtoehtoja

Hallitus valmistautuu jo mahdollisuuteen, että sote-lakiesitys tyrmätään perustuslakivaliokunnassa. Suurimmat ongelmat liittyvät palveluiden yhtiöittämiseen, jolle hallituksen esitys ei anna vaihtoehtoja. STT:n haastatteleman hallituslähteen mukaan kokoomus olisi valmis luopumaan pakkoyhtiöittämisestä, jos kustannusten läpinäkyvyys ja vertailtavuus saadaan toteutettua muilla tavoin.

Yhtiöittämisestä luopuminen nopeuttaisi sote-uudistusta. Ainakin alkuvaiheessa valinnanvapaus voitaisiin toteuttaa asiakasseteleiden avulla.

Iltalehden mukaan julkisista sote-keskuksista oltaisiin uudessa esityksessä tekemässä liikelaitoksia, joissa säilyisi konkurssisuoja. Yksityiset yritykset joutuisivat tyytymään mahdollisuuteen kannella jälkikäteen viranomaisille, jos julkinen sote-keskus niiden mielestä rikkoisi kilpailusäännöksiä.

STT:n lähteiden mukaan mitään vaihtoehtoa ei ole lyöty lukkoon, vaan niitä vasta haarukoidaan.

Uudistetaanko pelkät raamit?

Perustuslakiasiantuntijat ovat pitäneet ongelmallisena sitä, että julkinen tehtävä annettaisiin uudistuksessa muulle kuin viranomaiselle eikä julkinen valta voisi toteuttaa tehtäväänsä ilman yhtiöittämistä. Ongelma olisi myös valinnanvapauteen liittyvä alueellinen eriarvoisuus. Kaupungeissa palveluissa olisi todennäköisesti enemmän valinnanvaraa kuin haja-asutusalueilla.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön on tarkoitus valmistua juhannuksen jälkeisellä viikolla. Lain valmistelijat pyrkivät nyt ennakoimaan kritiikkiä, sillä uudistuksen aikataulu on tiukka. On mahdollista, että tammikuulle suunniteltuja maakuntavaaleja joudutaan siirtämään.

Kokoomus on painottanut, että maakuntahallinto ja soten valinnanvapaus kulkevat käsi kädessä. Käytännössä voi käydä niin, että valinnanvapaus toteutetaan portaittain, jolloin osa siitä voi hallituksen vaihtuessa vaarantua.

Kokoomuslähteestä katsotaan STT:lle, että pelkän maakuntauudistuksen toteuttaminen olisi outoa, sillä silloin uudistettaisiin vain hallinnolliset puitteet eikä ihmisten saamia palveluita.

