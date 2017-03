Uusi kaupunginjohtaja Päivi Laajala on johtanut ensimmäisen kokonaisen viikon Oulun kaupunkia. Työ hakee vielä rytmiään. Alku on ollut täynnä tapaamisia niin kaupungin oman väen kuin sidosryhmien kanssa.



Laajalalla oli ylijohtajana hyvä työ valtionhallinnossa. Helsingissä ihmeteltiin: miksi ihmeessä Ouluun?



– Kyllä tätä on saanut selitellä. Olen kiinnostunut kaupunginjohtajan tehtävistä. Oulu on Suomen viidenneksi suurin kaupunki.



Laajala kertoo kokevansa, että kaupunginjohtajuus on merkittävämpi tehtävä kuin valtionhallinnon osastopäällikkönä olo. Vaativa virka veti Ouluun.



– Kun aikanaan kahdeksan ja puoli vuotta vuotta sitten lähdin Oulusta Helsinkiin, minulla oli kaksi vuotta ikävä takaisin Ouluun.



– Ikävä oli asumismiljöötä ja työkavereita. Ei ihme, että Oulu veti puoleensa.