Paikallistuntemus on uuden taksikokeen kompastuskivi: Liki puolet koesuorituksista hylätty

Vaikka kotikaupunki olisi tuttu, teiden nimet kannattaa harjoitella ennen koetta.

Uusi laki on innostanut myös palaamaan taksialalle.

Paikallistuntemuksen osio on osoittautunut uuden taksinkuljettajan kokeen kompastuskiveksi. Liikenneturvallisuusvirasto Trafin mukaan tähän mennessä liki puolet suorituksista on hylätty.

– Kokeessa pitää tietää, mitä katuja pitkin reitti menee. Voi olla, että paikkakunta ja kohteet tunnetaan, mutta teiden nimien tuntemus ei ole yhtä vahvaa, yksikönpäällikkö Marko Rajamäki Trafista arvioi.

Hän luonnehtii paikallistuntemusosion hylkäysprosenttia korkeaksi, mutta uskoo, että syy voi olla siinä, että kokeeseen tullaan valmistautumatta.

Perjantaina taksinkuljettajan kokeen suorittanut Petri Poutanen oli valmistautunut kokeeseen, mutta silti paikallistuntemusosio yllätti haastavuudellaan. Hän valitsi paikallistuntemuskohteekseen kotikaupunkinsa Rovaniemen.

– Oli se hyvin erilainen kuin kuvittelin, hän luonnehtii kysymyssarjaa.

Koe kuitenkin meni läpi, ja niinpä Poutanen päässee piakkoin perinteisen tilataksin rattiin.

Kokeessa on kaksi osaa

Heinäkuun alussa voimaan tulleen lakiuudistuksen mukainen taksinkuljettajan koe on kaksiosainen. Kokeen toisessa eli teoriaosiossa läpäisyprosentti on noin 72 eli noin joka neljäs suoritus on hylätty. Kuluneen kolmen viikon aikana teoriaosioita on tehty reilut 400 ja paikallistuntemusosioita yli 550 kertaa.

Määrien ero johtuu siitä, että koko koetta ei tarvitse tehdä uudestaan, jos vain toinen osio hylätään.

Siitä, kuinka moni on uusinut kokeen tai monennellako yrittämällä koe on saatu läpi, ei ole Trafin mukaan tilastoa. Taksinkuljettajan ajolupia on myönnetty heinäkuussa yli 500 kappaletta, mutta luvussa on uusien lupien lisäksi myös jatkoluvat.

Uuden lain myötä moni palaa alalle

Ajovarman Rovaniemen toimipisteen johtaja Pasi Uusitalo kertoo, että yleensä kokelas tekee molemmat osiot kerralla ja uusii sitten tarvittaessa vain toisen.

Aiemman taksilain aikana paikallistuntemuksen koetta edelsi pakollinen koulutus, mikä valmensi kokeeseen. Uusi laki ei koulutusta vaadi.

Vanhan lain aikana noin neljännes taksinkuljettajan kokeen suorituksista hylättiin. Kokeita tehtiin vuosittain 2200–2400. Tuolloin taksien määrä oli säänneltyä, mutta uudessa laissa näin ei ole.

– Taksinkuljettajien määrä on kasvanut. Uusia tulee kokeiden kautta, ja lisäksi Suomessa on valtaisa määrä henkilöitä, joilla on ollut ammattiajolupa aikanaan ja jotka ovat palanneet alalle uudistuksen myötä, Trafin Marko Rajamäki sanoo.

Taksinkuljettajan kokeet järjestää Suomessa Ajovarma Oy, sillä Trafi on kilpailuttanut lupa- ja tutkintopalvelunsa.

Taksinkuljettajan ajolupa on kuljettajakohtainen. Niin sanottu taksilupa eli taksiliikennelupa on puolestaan yrityskohtainen.