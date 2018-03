Paavo Väyrynen uskoo lisäävänsä keskustan kannatusta: "Minulla on sellainen käsitys, että minut valitaan puolueen johtoon"

Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen sanoi maanantaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että hän aikoo kampanjoida tosissaan keskustan puheenjohtajakisassa.

– Teen vakavan yrityksen nousta keskustan johtoon ensi kesän puoluekokouksessa, Väyrynen sanoo.

Hän kertoo kiertävänsä kevään aikana aktiivisesti keskustan puolueväen tapahtumissa eri puolilla maata.

Väyrynen kertoo olevansa hyvin tyytymätön hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksiin, mutta kertoo silti tukevansa niiden hyväksymistä nykyisen valmistelun pohjalta.

Linjaansa Väyrynen perustelee sillä, että seuraaviin eduskuntavaaleihin ei pitäisi mennä sekasortoisissa oloissa, ja korjausliikkeet pitäisi jättää seuraavalle vaalikaudelle.

– En halua ryhtyä tukemaan (hallituksen) uudistusten kaatamista. On parempi hyväksyä ne nyt meneillään olevan valmistelun pohjalta. Samalla on ryhdyttävä valmistelemaan niiden korjaamista heti uuden eduskuntakauden alussa, Väyrynen sanoi.

Väyrynen uskoo mahdollisuuteensa

Keskusta valitsee puheenjohtajan ensi kesän puoluekokouksessa Sotkamossa. Nykyinen puheenjohtaja Juha Sipilä on kertonut lähtevänsä kisaan mukaan.

Paavo Väyrynen luottaa kuitenkin menestykseensä puheenjohtajavaalissa.

– Minulla on sellainen käsitys, että minut valitaan Sotkamossa puolueen johtoon. Jos puolueessa ollaan järkeviä, näin tapahtuu.

Väyrysen mukaan hänen valintansa lisäisi keskustan kannatusta. Kantaansa hän perustelee sillä, että hänen mukanaan tulisi kannattajia kansalaispuolueen piiristä sekä heidän joukosta, jotka äänestivät häntä presidentinvaaleissa.

– He hyväksyvät Kekkosen-linjan ulkopolitiikan, Väyrynen toteaa.

Tällä hetkellä europarlamentissa vaikuttava Paavo Väyrynen kertoi palaavansa eduskuntaan syksyllä.

Väyrysen oma puolue repeytyi

Väyrynen on aiemmin perustanut kansalaispuolueen, jonka ehdokkaana hän pyrki presidentiksi tammikuun vaaleissa.

Lauantaina kerrottiin, että kansalaispuolue erotti Väyrysen puoluekokouksessaan lauantaina. Päätöksen taustalla on Väyrysen tilinkäyttöön liittyviä väärinkäytöksiä ja vaaliraharikkomus.

Väyrysen mukaan puoluekokous ja hänen erottamisensa olivat laittomia. Kansallispuolueen kokouksessa puolueen puheenjohtajaksi valittiin Sami Kilpeläinen.

Väyrysen joukot pitivät kuitenkin oman kokouksensa eri paikassa, ja siellä puoluehallitukseen valittiin Seppo Hauta-aho, Akseli Erkkilä ja Paavo Väyrynen.

Väyrynen kertoi maanantaina, että hän on tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Hänen mukaansa kolme henkilöä on syyllistynyt kunnianloukkaukseen tai törkeään kunnianloukkaukseen, kun Väyrysen erottamista on perusteltu tilinkäyttöön liittyvillä väärinkäytöksillä, vaaliraharikkomuksella ja luottamusaseman väärinkäytöllä.

Väyrynen toteaa, että häntä ei ole tuomittu mistään rikoksesta. Hänen mukaansa oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa on säännönmukaisesti katsottu, että väite henkilön syyllistymisestä rikokseen ilman, että häntä on siitä tuomittu, täyttää kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Väyrynen on ollut sekä keskustan että itse perustamansa kansalaispuolueen jäsen. Tässä vaiheessa on edelleen epäselvää, onko Väyrynen erotettu kansalaispuolueesta vai ei.

Maanantaina pitämässä tiedotustilaisuudessaan Väyrynen yritti toistuvasti kääntää median huomiota pois kansallispuolueen ristiriidoista. Siitä huolimatta Väyrynen joutui ottamaan kantaa myös viikonlopun tapahtumiin.

Katso Paavo Väyrysen tiedotustilaisuus: