Väyrynen on politiikan ilopilleri. Äkikseltään tulee vaikutelma, kaveri vaan häiriköi ja hämmmentää, mutta hän tuonut hyvin esille poliittisten koneistojen raskassoutuisuuden ja heikkoudet. Keskusta niin keskittynyt soteihinsa ja olemassaoloonsa, jäänyt niinkuin sivustat turvaamatta. Lisäksi esiin tulee selkeästi puolueen vanhakantaisuus ja hajaannus. Ehkä Väykkä on menneen talven lumia ja keskusta tarunsa lopussa. Raunioilta jää tyhjiötä täytettäväksi. Ja sillä on tapana täyttyä. Mielenkiinnolla tulevia eduskuntavaaleja odotellen, olkoot ajallaan, tai etuajassa.