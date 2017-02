Paavo Väyrynen kuntavaaleihin sitoutumattomana kristillisdemokraattien listalta

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen ryhtyy kuntavaaliehdokkaaksi Helsingissä sitoutumattomana kristillisdemokraattien listalta.

Puolue kertoo tehneensä sopimuksen Väyrysen perustaman Terve Helsinki -liikkeen kanssa. Väyrysen lisäksi kristillisdemokraattien listalle Helsingissä lähtee toistakymmentä liikkeen muuta jäsentä.

Väyrynen on keskustan kunniapuheenjohtaja. Hän on kuitenkin perustanut kansalaispuolueen, jonka riveistä hän on kertonut toimivansa valtakunnan politiikassa.

Aiemmin tässä kuussa keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä ilmoitti, että Väyrynen ei voi olla keskustan kuntavaaliehdokas, jos tämä on samaan aikaan toisen puolueen jäsen.

Väyrynen itse olisi ollut valmis harkitsemaan myös keskustan kuntavaaliehdokkuutta.