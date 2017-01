Päätös Väyrysen kohtalosta keskustassa siirtyy

Ratkaisu keskustakonkari Paavo Väyrysen kohtalosta puolueessa siirtyy. Keskustan Keminmaan kunnallisjärjestö kokoustaa ennakkotietojen mukaisesti maanantaina, mutta päätöstä Väyrysen mahdollisesta puolueesta erottamisesta ei kunnallisjärjestön puheenjohtajan Tuula Eilitän mukaan nyt tehdä.



– Tämä on ensisijaisesti järjestäytymiskokous, hän selvittää.



Eilittä ei halua arvioida, mitä Väyrys-kysymyksestä kokouksessa puhutaan, jos puhutaan ylipäätään mitään.



– Asiaan ei joka tapauksessa ole yksiselitteistä simsalabim-ratkaisua.



Hän ei ota myöskään kantaa siihen, ovatko kevään kuntavaalit ja niiden ehdokasasettelu takaraja, johon mennessä Väyrys-asiaan on saatava ratkaisu.



Paavo Väyrysen tulevaisuutta keskustassa joudutaan pohtimaan, koska Väyrynen vei perustamansa kansalaispuolueen puoluerekisteriin joulukuussa. Keskustan säännöt kieltävät jäseniä kuulumasta kahteen puolueeseen.



Väyrynen ei itse aio erota keskustasta, joten hänet pitäisi erottaa siitä paikallisyhdistyksestä, johon hän kuuluu. Väyrynen on toimii perustamansa paikallisyhdistyksen puheenjohtajana, joten se tuskin häntä erottaa.



Seuraava vaihtoehto on, että Keminmaan kunnallisjärjestö erottaisi tuon Keminmaan keskustaseura -paikallisyhdistyksen puolueesta.



Puolue- tai yhdistyslaki eivät sinänsä ota kantaa siihen, miten moneen puolueeseen sama henkilö voi kuulua.



– Puolueiden omissa säännöissä voidaan toki määritellä, ettei saa kuulua muihin puolueisiin, oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kertoo.



Näin on myös Suomen Keskustan säännöissä.



Henkilön kuuluminen useampaan puolueeseen ja siitä nouseva kohu on Suomen oloissa harvinaista.



– Minkäänlaisia ongelmia ei tämän asian ympärillä ole ollut, Jääskeläinen muistelee.



Keskustan kunniapuheenjohtajaksi nimetyn Väyrysen ja pääministeripuolueen suhde mietityttää laajemminkin. Entinen keskustan varapuheenjohtaja Timo Kaunisto väläyttää kolumnissaan (MT 9.1.) Väyrysen noutamista takaisin keskustan kentälle.



Väyrysellä on Kauniston mukaan ilmiömäinen kyky haistaa politiikan trendejä.



Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin Kaunisto siirtäisi puolestaan pois ministeriaitioista.