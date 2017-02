Päätoimittajat ottivat kantaa: ”Ei ole sananvapauden rajoittamista jättää juttu julkaisematta”

Päätoimittajien yhdistys on ottanut kantaa viimeaikaiseen keskusteluun päätoimittajien asemasta ja vastuusta tiedotusvälineissä.



Yhdistyksen puheenjohtajan ja Kauppalehden vastaavan päätoimittajan Arno Ahosniemen mukaan aihe on ajankohtainen monessakin mielessä.



– Keskustelu on ollut tärkeää ja asiallista. Osa keskustelijoista on selvästi kuitenkin käsittänyt sananvapauden eri tavalla kuin päätoimittajat sen ymmärtävät, Ahosniemi sanoo.



Yhdistyksen mukaan päätoimittajan yksiselitteinen velvollisuus on päättää ja olla vastuussa tiedotusvälineensä julkaisemasta sisällöstä. Näitä tehtäviä päätoimittaja ei voi luovuttaa toimituksen ulkopuolelle, yhdistys kirjoittaa lauselmassaan.



Yhdistyksen mukaan sananvapaus sallii kuitenkin myös päätoimittajan linjasta poikkeavat kommentit.



– Henkilökohtaisissa kolumneissa ja kommenteissa myös lehden linjasta poikkeavat linjat täytyy sallia. Ei tiedotusväline voi olla mikään yhden totuuden Neuvostoliitto, Ahosniemi sanoo.



Sananvapaus ei yhdistyksen mukaan kuitenkaan tarkoita sitä, että toimittajat voisivat julkaista mediansa nimissä mitä tahansa. Yhdistys peräänkuuluttaakin lojaliteettia työnantajan linjauksia kohtaan.



– Keskeinen viestimme on se, että päätoimittaja on viimekädessä vastuussa tiedotusvälineen tuottamasta sisällöstä. Se ei ole sananvapautta rajoittava asia, että päätoimittaja päättää jättää jutun julkaisematta, Ahosniemi sanoo.

Päätoimittajia kehotetaan

avoimuuteen



Yleisradion päätoimittaja Atte Jääskeläinen on viime kuukausina joutunut vastaamaan väitteisiin Ylen taipumisesta poliittiseen painostukseen. Viime viikolla irtisanoutunut pitkäaikainen toimittaja ja juontaja Susanne Päivärinta syytti Jääskeläistä sensuurista.



Ahoseniemen mukaan yhdistys ei kuitenkaan viittaa kannanotossamme mihinkään yksittäiseen tapaukseen.



– Meillä ei voi olla tietoa siitä, mitä yksittäisissä mediataloissa on tapahtunut. En voi lähteä kommentoimaan tapausta puutteellisin tiedoin.



Yhdistys kehottaa kuitenkin päätoimittajia entistä parempaan avoimuuteen niin yleisön kuin työyhteisön suhteen. Myös toimituksen täytyy uskaltaa kritisoida johdon journalistisia ratkaisuja.



– Mitä avoimempaa toiminta on, sitä paremmin ammattimainen media erottuu valemediasta, Ahosniemi sanoo.