Pääsiäismuistio: Juhlapyhät tuovat muutoksia aukioloaikoihin Oulussa – alkot ovat auki lauantaina

Ruokakaupat ovat pääosin auki läpi pääsiäisen, mutta muutoksia on aukioloajoissa. Esimerkiksi suuret marketit pitävät ovensa auki aamusta iltaan. Kauppojen tarkat aukioloajat kannattaa tarkistaa niiden verkkosivuilta.

Kauppakeskus Valkea Oulussa on suljettuna pitkäperjantaina, se on avoinna normaalisti lauantaina. Sunnuntaina ja maanantaina, toisena pääsiäispäivänä Valkea on avoinna kello 11-18.

Myös kauppakeskus Zeppelin Kempeleessä on kiinni pitkäperjantaina lukuun ottamatta Prismaa. Sunnuntaina ja maanantaina Zeppelin on avoinna kello 12-18, Prisman aukioloajat ovat pidemmät.

Ideapark on auki läpi pääsiäisen, perjantaina ja lauantaina se on avoinna kello 10-18, sunnuntaina ja maanantaina kello 12-18.

Alkon liikkeet ovat kiinni pitkäperjantaina sekä sunnuntaina ja maanantaina. Lauantaina liikkeet ovat avoinna kello 9–18.

Pitkäperjantaina ja pääsiäismaanantaina pankkien konttorit ja asiakaspalvelut ovat kiinni.



Kaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla toimivat postit palvelevat pääsääntöisesti aukioloaikojen mukaan. Postin omat myymälät ovat pääsiäisenä kiinni pitkäperjantaista maanantaihin. Joulupukin pääposti Rovaniemellä palvelee läpi pääsiäisen.

Joukkoliikenteessä muutoksia

Oulun joukkoliikenteessä ajetaan perjantaina sunnuntaivuorot, lauantaina ovat liikenteessä normaalit lauantaivuorot. Sunnuntaina ja maanantaina ajetaan sunnuntaivuorot.

Kaukoliikenteen junat kulkevat torstaina pääosin perjantaiaikatauluin ja pitkäperjantaina pääosin sunnuntaiaikatauluin. Lauantaina junat kulkevat normaalien lauantaiaikataulujen mukaan. Sunnuntaina ja toisena pääsiäispäivänä maanantaina junat liikennöivät sunnuntaiaikataulujen mukaan.

Pääsiäisenä bussien kaukoliikenteen aikatauluissa on runsaasti muutoksia. Pyhien aikana osa vuoroista jää kokonaan ajamatta. Kaikki pääsiäisen poikkeukset löytyvät Matkahuollon verkkosivuilta.