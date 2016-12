Pääministerin esikunta: Tavoitetta 72 prosentin työllisyysasteesta ei ole siirretty

Pitkäaikaistyöttömät ovat sairasta kansaa, heillä on ongelmia terveyden ja talouksien kanssa, ei heistä ole töihin, jos ei ensin kokeile parantaa jollakin konstilla. On tullut paljon mielensairauksia, alkoholisoituneita, jotku ovat sairastuneet ihan ruumiin sairauksiin ahdinkonsa takia, kun työtä ei ollut silloin kun sitä on hakenut. Heitä ei oteta töihin ennenkuin joku parannuskeino keksitään ja hallitushan sanoo että tulee kalliiksi laittaa hoitoihin kaikki nämä sairastuneet. Yksi ihminen hoidossa maksaa useita kymmeniä tuhansia vuodessa, elikkä plus miinus nolla taas nämä suunnitelmat. Ei yksikään työnantaja ota sairasta töihin, jos ottaakin, kohta lentää kuin leppäkeppi. Ei hallituskaan ottaisi sairaita töihin omiin yrityksiin.