Pääministeri Sipilä Ylellä: Pätkätöiden salliminen nuorilla johtaa pysyviin työsuhteisiin, ei määräaikaisten ketjuttamiseen

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo Yle Radio Suomen haastattelussa, ettei usko, että pätkätöiden ehtojen höllentäminen nuorilla johtaa määräaikaisten työsuhteiden lisääntymiseen ja ketjuttamiseen. Hän sen sijaan uskoo, että nuorten määräaikaiset työsuhteet toimivat porttina pysyviin työsuhteisiin.

- Minä en näe semmoista vaaraa, että määräaikaiset lisääntyisivät, Sipilä sanoi.

Sipilä lisäsi uskovansa, että työnantaja haluaa pitää määräaikaisena tulleen työntekijän talossa.

- Mitä järkeä siinä olisi, että työnantaja ottaisi sen määräaikaisen jälkeen uuden kolme kuukautta työttömänä olleen juuri, kun tämä (ensimmäinen) työntekijä on töihinsä oppinut?

Hallitus esitti aiemmin tässä kuussa kehysriihessä muutosta, jonka myötä työnantaja saisi tehdä kolme kuukautta työttömänä olleen, alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä. Esitys on herättänyt kritiikkiä työmarkkinajärjestöissä ja oppositiossa.

Sipilältä kysyttiin, onko hänellä todisteita siitä, että työehtojen heikentäminen vähentäisi työttömyyttä. Toimittaja viittasi muun muassa aiemmin tehtyyn koeajan pidentämiseen. Sipilä ei suoraan vastannut kysymykseen.

- Kyllä ne ovat osana tässä 90 000 uuden työllisen lukuja. Ilman muuta kaikilla toimilla on ollut oma pieni vaikutuksensa. Tätä täytyy tietenkin huolella seurata, että mikä tämän toimen vaikutus on. Se on hieman hankala myöskin mitata sitä, mutta tärkein mittari on se, pieneneekö nuorisotyöttömyys näiden toimien jälkeen vai ei.

Sipilä ei suoraan vastannut myöskään siihen, eikö vaarana ole, että jo nyt alhainen syntyvyys laskee, kun nuoret aikuiset lykkäävät perheen perustamista epävarman työtilanteen takia.

- Isossa kuvassa juuri noin ja näin siinä ei saa käydä. Mutta tässä helpotetaan nyt sinne työsuhteeseen astumista, ei ketjuttamista.

