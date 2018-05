Pääministeri Sipilä vakuutti: "Puhumalla asiat selvisivät, ei ole suurta dramatiikkaa"

Kiistat hallituspuolueiden välillä kärjistyivät viime viikolla, kun sinisten savonlinnalainen kansanedustaja Kaj Turunen ilmoitti tiistaina loikkaavansa sinisistä kokoomukseen. Tieto tuli yllätyksenä sekä sinisten puheenjohtajalle Sampo Terholle että pääministeri Juha Sipilälle (kesk.).

Terho syytti kokoomusta petturuudesta ja Kaj Turusen kalastelusta kokoomuksen jäseneksi.

Orpo kiisti, että kokoomus olisi kalastellut Turusta tai pettänyt ketään. Pääministeri Sipilä kutsui trion koolle vasta tänään, koska ulkomaanmatkojen vuoksi Sipilä, Orpo ja Terho olivat vasta nyt samaan aikaan Suomessa.

Sipilän mukaan tunnelma trion kesken oli tänään rauhanomaisempi.

– Tämä on nyt puhuttu läpi, ei tässä kalastelusta ollut kysymys, vaan edustajan omasta tahdosta.

Keskeisin muutos hallituksen toimintatapoihin on Sipilän mukaan avoimuuden lisääminen. Mitään hyvittelyä tapahtuneesta siniset eivät tarvinneet.

Terho: Hallitus on toimintakykyinen

– Olemme käyneet läpi nämä viime viikon tapahtumat. Luottamuskriisi on nyt ohi ja olen keskustelun jälkeen vakuuttunut siitä, että hallitus on toimintakykyinen, sitoutunut omaan ohjelmaansa ja myös yhdessä sovittuihin uudistuksiin, Sampo Terho sanoi.

Terho vakuutti, että siniset eivät halua mitään pysyvää hankausta tähän hallitukseen jättää.

– Siniset on hallituksen rakentava osa. Kunhan meitä kohdellaan asiallisesti, mekin haluamme olla rakentavia ja viedä eteenpäin niitä erittäin elintärkeitä uudistuksia, mitä tämän hallituksen vielä pitää tällä vaalikaudella saada aikaan.

Puheenjohtaja Sampo Terhon tiedossa ei ole, että uusia loikkauksia tapahtuisi

Terhon mukaan Turusen loikkaus on nyt käsitelty triossa eikä puolueella ole tiedossa, että näitä tapauksia tulisi enää lisää.

– Kuten on välttämätöntä isänmaan edun kannalta, hallitus jatkaa eteenpäin ja tulee viemään läpi ne uudistukset, mistä on sovittu.

Myös Orpo vakuutti, että keskustelu oli hyvä ja asioita puhuttiin halki.

– Sovittiin, että työ jatkuu, meillä on isoja asioita eteenpäin. Kaikki ovat hyvällä mielellä ja hallitusohjelmaa pitää nyt laittaa toteen.

Orpo vakuutti, että hänellä oli tarkoitus informoida loikkauksesta Sipilää ja Terhoa, mutta ei ehtinyt, koska odotti, että Turunen ensin itse informoiTerhoa.

Kokoomus: Ei intressiä kaataa sotea

Siniset ovat syyttäneet kokoomusta siitä, että puolue haluaisi kaataa soten.

– Minusta se on tuulesta temmattu juttu. Se on meillä suurin uudistus, joka on pöydällä ja ollaan hyvin pitkällä. Ei ole mitään perää tällaisessa ajattelussa, Orpo painotti.

Kokoomus ei halua kaataa sotea, vakuutti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Myös Sipilä vakuutti, että kokoomuksen intressissä ei missään tapauksessa ole, että sote kaatuisi.

– Olen vakuuttunut käytyäni pääministerin ja ministeri Orpon kanssa keskustelun, että hallituskumppanit ovat sitoutuneet siihen, että tämä hyvä uudistus (sote) viedään maaliin, Terho sanoi.