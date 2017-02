Pääministeri Sipilä vahvistaa: Soten valinnanvapauteen tulossa todennäköisesti muutoksia

Sote-uudistuksen valinnanvapautta koskevaan lakiluonnokseen on todennäköisesti tulossa muutoksia. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vahvisti asian tiistaina aamulla Vantaalla keskustan paikallisjärjestön kuntavaalitilaisuudessa, jossa Lännen Media oli paikalla.



Pääministeri vastasi kysymykseen siitä, astuuko sote-uudistus voimaan vuoden 2019 alussa ja toteutuuko uudistukseen liittyvä perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaus.



– Panin valtiovarainministerille aamulla viestiä, että onhan yhteinen sopimus voimassa. Ja vastaus oli että kyllä. Eli tuota sillä mennään, Sipilä aloitti vastauksensa.



Samalla pääministeri paljasti, että aihe on hallituksessa akuutisti pöydällä, koska muuten pääministerillä ei olisi ollut tarvetta varmistaa aiempien poliittisten sopimusten pitävyyttä valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok.) satunnaisena arkiaamuna.



Sipilän mukaan valinnanvapauteen on tulossa todennäköisesti muutoksia.



– Tämä valinnanvapausosuus tässä on tuota uutta, ja me tiedämme, että lausuntokierrosten perusteella voi tulla muutostarpeita. Todennäköisesti tuleekin. Ja siihen ollaan valmistauduttu, mutta kyllä tällä aikataululla mennään, että tänä keväänä käsitellään eduskunnassa tuo ja jossakin vaiheessa kesällä sitten eduskunnasta läpi. Sitten siinä on noin puolitoista vuotta aikaa maakunnilla valmistautua isoon muutokseen. 1.1.2019 tehtävät siirtyvät, ja kuntapäättäjät keskittyvät muihin tärkeisiin tehtäviin, Sipilä painotti.



Varsinkin valinnanvapaudesta on tullut asiantuntijoilta kriittisiä lausuntoja. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen oli pääministerin kanssa samoilla linjoilla: muutoksia lienee luvassa.



– On selvää, että siinä tulee kriittisiä näkemyksiä myös asiantuntijoilta. Ne otetaan vakavasti, ja katsotaan minkä verran on tarvetta viilata ajatusta vielä. Kevään mittaan tämä kuva alkaa kirkastua. Valinnanvapaus on se, mitä vielä sorvataan. Ajatus hallituksella on, että ihminen voisi entistä vapaammin valita sen, mistä hän perusterveyspalvelunsa hakee. Nyt ne haetaan terveyskeskuksesta. Jos nyt vähän pelkistän, niin jatkossa voi edelleen hakea ne sieltä tai sitten voi hakea ne muilta tarjoajilta, kuten yksityisiltä toimijoilta. Se pitää vain ilmoittaa vuodeksi etukäteen, mistä aikoo palvelunsa hakea. Yhteiskunta hoitaa kyllä ne kustannukset, Kaikkonen totesi.



Lännen Media varmisti tiistaina aamulla myös muista hallituslähteistä, että valinnanvapautta koskevaan lakiluonnokseen on varauduttu tekemään muutoksia, ennen kuin hallitus antaa lakiesityksensä eduskunnalle.



Useista hallituslähteistä arvioidaan, että muutostarpeet ovat seurausta lainvalmistelun liian kireästä aikataulusta. Samalla hallituslähteistä huomautetaan, että asiantuntijoiden esittämien näkemysten ottaminen huomioon on normaalia poliittisessa päätöksenteossa.