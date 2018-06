"– Hallitus on erittäin sitoutunut viemään uudistuksen maaliin."

Niin varmasti onkin, koska hallitus on antanut lupauksia yksityiselle terveysbusinekselle, että ne pääsevät rahastamaan meidän terveyspalveluilla. Yksityisiltä kyllä löytyy aikoja äkkiä, sekä pääsee kaikkiin testeihin ja tutkimuksiin heti, koska valtion piikki on auki. Miksi piikki ei ole auki julkisille terveyskeskuksille ja sairaaloille? Aikoja ei ole, ja kun saat lääkäriajan, niin se menee kuukausien päähän. Yksityinen terveysbusiness ottaa kaikki heti vastaan ja lähettelee laskuja laskujen perään. Julkisen puolen luulisi hoitavan homman kustannustehokkaammin, koska julkisen puolen ei tarvitse repiä voittoja eikä maksaa sijoittajien hyennajoukoille osinkoja.