Pääministeri Sipilä hakemassa sote-tukea oppositiolta, KD:n Essayah: "Puheenjohtajatasolla ei ole keskusteltu"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on toistaiseksi ollut yhteydessä Rkp:n puheenjohtajaan Anna-Maja Henrikssoniin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei toistaiseksi ole vielä kääntynyt kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayahin puoleen sote- ja maakuntaesityksen äänestämispäätöksiin liittyen.

Pääministeri Sipilä on tällä viikolla kertonut Ilkalle ja Pohjalaiselle hakevansa oppositiolta tukea hallituksen ajamalle sote- ja maakuntauudistukselle. Sipilä on kertonut kääntyvänsä ensisijaisesti rkp:n ja kristillisdemokraattien puoleen saadakseen hallituksen ajamalle suurelle uudistukselle kannattajia Arkadianmäellä.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson kertoi keskiviikkona muun muassa STT:lle käyneensä Sipilän kanssa jo keskustelun asiasta. Essayahiin ei sen sijaan ole Sipilä vielä ollut yhteydessä.

– Puheenjohtajatasolla ei asiasta ole keskusteltu. On yksittäisiä kansanedustajia, jotka heittävät käytävillä, että mitenkäs aiotte äänestää, sanoo Essayah torstaiaamuna Lännen Medialle.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta on määrä äänestää eduskunnan kevätistuntokaudella.

Hallituksen enemmistö on niukka

Hallituspuolueilla on tällä hetkellä eduskunnasta niukka enemmistö 105 kansanedustajalla, mutta sote-äänestyksestä on tulossa tätäkin tiukempi. Kokoomuksen Elina Lepomäki on ilmoittanut äänestävänsä sote-esitystä vastaan. Lisäksi eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) ei äänestä.

Enemmistöä kavensi keskiviikkona entisestään se, että Paavo Väyrynen ilmoitti palaavansa kesäkuun alkupuolella eduskuntaan, eroavansa keskustasta ja perustavansa oman eduskuntaryhmänsä. Viime viikolla puolestaan Harry Harkimo ilmoitti eroavansa kokoomuksesta ja kertoi, ettei ole päättänyt, miten hän äänestää sote-uudistuksesta.

Henriksson kertoi keskiviikkona medialle, että nykyisessä muodossaan ei rkp asetu hallituksen esityksen taakse, vaan puolue kaipaa muutoksia.

Essayah ei vielä sano, miten aikoo äänestää.

– Riippuu, minkälainen esitys sieltä on tulossa, hän sanoo.

Sote- ja maakuntauudistusesitykset on tällä hetkellä eduskunnan valiokuntien käsiteltävänä.