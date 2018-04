Pääministeri esittäytyi: Kahta en vaihda, Kärppiä enkä keskustaa

Kyllä unta näät! Tyttömiä on lykätty eläkkeelle ja tilastoja on siistitty. Aktiivimallin kautta väkeä on siirretty luukulta toiselle. Sipilän hallitus ei ole saanut mitään hyvää aikaan. Enpä kovin suurta ääntä vaalivoitosta pitäisi, kun kannatus 15 %. Ikävä mies.