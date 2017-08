Pääekonomistin terveiset hallitukselle: Jotain tolkkua työnhaun seurantaan

SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta antaa kiitosta hallituksen päätökselle velvoittaa te-toimistot haastattelemaan työttömiä kolmen kuukauden työttömyysjakson jälkeen.

- Tuntuu, että hallitus on ehkä viimeisen reilun vuoden aikana havahtunut siihen, että työvoimapalveluilla on tärkeä rooli työttömyyden hoitamisessa. On tullut poliittista ymmärrystä, että työttömien haastattelemiseen menevä raha ei mene hukkaan, Kaukoranta sanoo.

Niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli ei sen sijaan miellytä Kaukorannalta. Aktiivimallissa työttömyysturva vähenisi, jos työtön ei kolmen ensimmäisen kuukauden aikana osoittaisi aktiivisuuttaan työllistymällä tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työttömyysturvaan on lisäksi kaavailtu mallia, jossa työttömien pitäisi hakea vähintään kahtatoista työpaikkaa kolmen kuukauden tarkastelujaksolla. Ilman työnhakua työtön voisi menettää työttömyyskorvauksen 60 päiväksi.

- Niin tiukkaan valvontaan ei ole perusteita. Työnhaun seurantaan kannattaa satsata, mutta jotain tolkkua siinä pitäisi olla, Kaukoranta sanoo.

Elinkeinoelämän Keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies näkee kaiken kaikkiaan positiivisena, että te-toimistojen ja työttömien kohtaamiset kasvavat.

- On hyvä, että aktiivisuuteen kannustetaan ja siitä palkitaan, Häkämies sanoo.