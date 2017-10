OYSin lääkäreillä kiistaa hoidosta – työilmapiiriongelmia ratkottu jo vuosia

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on jouduttu ratkomaan toistuvasti työilmapiiriongelmia. Kirurgien ja kardiologien välillä on ollut näkemyseroja siitä, miten tiettyjä sydänpotilaita pitäisi hoitaa.

Ristiriitojen hälventämiseksi sairaalassa on tehty muutoksia, joiden toivotaan parantavan työilmapiiriä ja varmistavan potilaiden laadukkaan hoidon.

– Ongelmia on yritetty ratkoa toistuvasti monella eri tavalla, mutta pitkäkestoista ratkaisua ei ole löytynyt vielä tähän päiväänkään mennessä, vs. johtajaylilääkäri Juha Turpeinen myöntää.

Kiistat ovat vaatineet vuosien aikana erilaisia selvitystoimia, ja ne ovat aiheuttaneet häiriöitä OYSin normaaliin toimintaan.

Johtaja: Poikkeuksellinen ratkaisu

Sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen otti kesällä kardiologian vastuualueen johtajalta Timo Mäkikalliolta vastuualueen johdon pois.

– Keskeisin yhteisen tekemisen ongelmien aiheuttaja oli Timo Mäkikallio, joten huolellisen harkinnan jälkeen siirsin hänet syrjään, hän perustelee päätöstään.

Leskisen mukaan hän ei ole lähes kymmenen vuotta kestäneen sairaanhoitopiirin johtajan pestinsä aikana joutunut puuttumaan yhtä paljon minkään muun yhteisön ongelmiin niin paljon kuin kardiologien ja kirurgien.

– Tämä ratkaisu oli vaikea ja todella poikkeuksellinen. Mutta vaikeudet olivat vain kasvaneet koko ajan eikä kehästä olisi päästy muuten pois.

Kardiologian ylilääkärinä toimiva Timo Mäkikallio uskoo häneen kohdistuneiden toimenpiteiden olevan kosto siitä, että hän on toistuvasti kyseenalaistanut sairaalan johdon toiminnan.

Hän on vienyt sairaanhoitopiirin hallitukseen vuosina 2013–2017 tehdyt selvitys-, ohjaus- ja hallintotoimet, jotka hänen mielestään ovat kohdistuneet yksinomaan kardiologiaan ja jotka ovat olleet perusteettomia, haittaavia, toimintaa estäviä ja potilaiden hoitoa vaarantavia.

– Ne ovat olleet tarkoitushakuista ja mielivaltaista kiusantekoa.

Viimeinkin sydänkeskus?

OYSissa on ryhdytty myös muihin toimenpiteisiin, joilla pyritään parantamaan työilmapiiriä.

Sairaalaan on perustettu työryhmä, jossa on edustajia sekä kirurgian että kardiologian puolelta ja muilta erikoisaloilta. Sen tehtävänä on rakentaa OYSin sydänpotilaiden hoitoon nykyistä toimivampi hoitomalli.

Se tarkoittaa käytännössä sitä, että OYSiin suunnitellaan sydänkeskusta viimeisenä yliopistosairaalana Suomessa.

– Uskoisin, että päädymme sydänkeskuksen kaltaiseen ratkaisuun. Pyrkimyksenä on varmistaa, että sydänpotilaat saavat mahdollisimman laadukasta hoitoa, Hannu Leskinen sanoo.

Johdon mukaan yhteistyö kirurgien ja kardiologien välillä on parantunut merkittävästi, kun kardiologian vastuualueen johtaja vaihtui.

Kaleva haastatteli lähes 30 henkilöä ja selvitti, mistä OYSin ristiriidat kumpuavat.