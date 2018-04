Ovatko ikärajamerkinnät oikeat? – Sallittu 7-vuotiaille -lätkä hämmentää Temptation Islandin jaksojen alussa

Neljättä tuotantokauttaan televisiossa pyörivä Temptation Island Suomi perustuu laajalti suhteensa lujuutta testaavien pariskuntien ja heitä liehittelevien sinkkujen viinanhuuruiseen sekoiluun Thaimaassa. Tähän mennessä näytettyjen jaksojen ikärajamerkinnät ovat olleet "sallittu kaikenikäisille" ja "sallittu yli 7-vuotiaille".

Mihin roisia kielenkäyttöä, alastomuutta, runsasta alkoholinkulutusta ja seksuaalista sisältöä sisältävän Temptation Islandin jaksojen ikärajamerkinnät perustuvat, Nelosen kotimaisten ohjelmien päällikkö Unne Sormunen?

– Sisältöjen luokittelusta vastaa ulkopuolinen luokittelija, ei kanava. Yleensä ne ovat yrityksiä, joiden päätoimialaa on käännöstyöt. Tekevät luokitteluja samalla. Virallinen kuvaohjelmaluokittelija on luokitellut ja arvioinut ohjelmiemme jaksot ja niiden ikärajat Kansallisen audiovisuaalisen instituutin virallisten ikärajakriteerien mukaan. Jokainen jakso luokitellaan siis erikseen.

Millä perusteella televisio-ohjelmien ikärajamerkinnät annetaan, KAVIn erityisasiantuntija Leena Karjalainen?

– Lapsille mahdollisesti haitallisen sisällön perusteella: Väkivalta, ahdistus, seksi ja päihteet. Kriteereitä on 37 kappaletta ja ne ovat Valtion elokuvatarkastamon entisten virkamiehien eli tarkastajien laatimia. Kriteerit ovat käyneet laajan asiantuntijakierroksen Suomessa. Luokittelijan arvioidessa hallitsevuus määrittelee haitallisuussymbolien käytön ja esittämisjärjestyksen. Jos esimerkiksi elokuvassa on hallitsevasti väkivaltaa, niin väkivaltasymboli on ensimmäinen elokuvan yhteydessä eli vaikkapa dvd:n kannessa käytettävä haitallisuussymboli.

Temptation Islandissa käytetään jatkuvasti suuria määriä alkoholia. Eikö ohjelman yhteydessä tulisi olla päihteiden käytöstä varoittava haitallisuussymboli?

– Alkoholi aiheuttaa ikärajan vain siinä tapauksessa, jos käyttäjä on selkeästi alle 18-vuotias ja on merkittävässä osassa ja käyttö näyttäytyy ongelmattomana tai ihannoiden. Aikuisten ryyppääminen ei aiheuta ikärajoja.

Lasten aamupiirretyillä ja myöhäisillan tositelevisio-ohjelmilla voi olla sama ikärajamerkintä. Eikö tämä ole hieman hämmentävää katsojan kannalta?

– Kuvaohjelmien ikärajat kertovat mahdollisesta haitallisesta sisällöstä ja ovat sitovia, eivät suosituksia. Ne eivät kerro tuottajan kohderyhmää ohjelmalle. Temptation Islandin kohderyhmä on aikuiset ja animaation lapset. Esimerkiksi molempien ohjelmien ikäraja voi olla 7, jos väkivalta ei nouse kriteeriemme yläpuolelle. Ihmiset sotkevat monesti, että nämä ovat suositusikärajoja. Nämä ovat sitovia merkintöjä, jotka eivät kerro kenelle ohjelma on tarkoitettu, vaan sen sisällön haitallisuuden tasosta.

Tuleeko KAVIin paljon yhteydenottoja ikärajoihin liittyen?

– On aika yleinen väärinkäsitys, että ikäraja tarkoittaa myös sitä, minkä ikäiselle ohjelma tai elokuva on tarkoitettu. Ei tiedetä sitä, että ikärajat ovat sitovia eli että niitä ei saa esittää ikärajaa nuoremmalle. Elokuvateattereissa voi käyttää niin sanotun kolmen vuoden ikäjoustoa. Esimerkiksi 13-vuotias lapsi voi mennä katsomaan 16-ikärajan elokuvaa, jos on täysi-ikäisen seurassa. Kotona siinä on vanhempien kasvatusvastuu, meidän laki ei ulotu yksityiskoteihin.

Mitä katsojan kannattaa tehdä, jos ohjelman ikäraja tuntuu oudolta?

– Katsomme yleisöpalautetta kerran viikossa. Sitä voi antaa ikärajat.fi -sivuston kautta. Siellä voi perustellusti kertoa miksi on kokenut ohjelman haitalliseksi ja mikä ikärajan pitäisi olla. Osa palautteesta johtaa uudelleenarviointiin.