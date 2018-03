Oulussa on mittaushistorian yhdeksänneksi lumisin maaliskuun loppu – katso tilasto vuodesta 2000 alkaen

Oulunsalon Pellonpäässä mitattiin perjantaina lumensyvyydeksi 69 senttiä. Pitkän aikavälin keskiarvon mukaan Oulussa on maaliskuun lopussa keskimäärin 39 senttiä lunta.

– Lunta on nyt harvinaisen paljon, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Ville Siiskonen sanoo.

Aivan tavatonta tällainen lumimäärä ei silti ole. Tällä vuosituhannella tätäkin lumisempia maaliskuun loppuja on ollut vuonna 2000 ja 2010.

Alla olevassa taulukossa näkyy se, minkä Ilmatieteen laitos on mitannut lumensyvyydeksi Oulussa 28. maaliskuuta eri vuosina. Lumensyvyys on kerrottu sentteinä.

Ilmatieteen laitoksen mittaushistoria ulottuu Oulussa vuoteen 1959. Tämän vuoden maaliskuun 28. päivä on Oulussa mittaushistorian yhdeksänneksi lumisin. Vähiten lunta on ollut vuosina 1990 ja 1992, jolloin lunta oli 28. maaliskuuta vain kolme senttiä.

Ilmatieteen laitoksen lumensyvyystilastoista puuttuu Oulun osalta vuodet 2007–2010. Lisäksi mittauspisteen tarkka paikka on vaihtunut kaksi kertaa.

Loskan määrää vaikea ennustaa

Ville Siiskonen sanoo, että kevätloskan määrä riippuu paljon siitä, millä tavalla lumi sulaa.



– Jos tulee rankkoja sateita ja on lauhaa, voi olla hyvin loskaistakin. Jos taas sää on lauhaa ympäri vuorokauden ja päivällä on aurinkoista, auringon lämpö kuivattaa sulamisvesiä.



Myös tuuli vaikuttaa lumen sulamiseen ja loskan määrän. Tuulisella ja lämpimällä säällä kosteus haihtuu tavanomaista nopeammin.



– Jos on lämmintä ja tuulista, tuuli puhaltaa kostean ilman pois ja tuo tilalle kuivempaa ilmaa, Siiskonen sanoo.



Hän vertaa ilmiötä siihen, että poutaisena kesäpäivänä pyykit kuivuvat nopeammin tuulisessa kuin tyynessä säässä.



Kevät ei ole myöhässä



Siiskonen sanoo, että tilastojen valossa terminen kevät ei ole Oulun seudulla vielä myöhässä.



Termisellä keväällä tarkoitetaan sitä, että vuorokauden keskilämpötila nousee nollan yläpuolelle mutta pysyttelee kymmenen asteen alapuolella. Oulun seudulla terminen kevät alkaa keskimäärin 5.–10. huhtikuuta.



– Viime vuonna terminen kevät alkoi Oulun seudulla myöhään, vasta 20. huhtikuuta. Vuonna 2016 se alkoi jo maaliskuun loppupuolella.



Siiskosen mukaan runsas lumi voi joka tapauksessa jonkin verran vaikuttaa kasvukauden alkamiseen.