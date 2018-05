Oulussa kokoontuva RKP aloittaisi seksuaalikasvatuksen jo ensimmäisellä luokalla

RKP:n nuorisojärjestö Svensk Ungdom esittää Oulussa viikonvaihteessa kokoontuvalle puoluekokoukselle, että seksuaalikasvatus aloitettaisiin kouluissa jo ensimmäisellä luokalla.

Vastauksessaan puoluevaltuusto näyttää aloitteelle vihreää valoa. Sen mukaan on hyvä oppia jo varhaisessa vaiheessa, että jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja rajoistaan.

Esikuvana on Ruotsissa esikoulujen ja alaluokkien käytössä oleva malli, jossa seksuaalikasvatuksessa opetetaan yksilöiden kohtaamista ja muiden kunnioitusta ikätasoon sopeutetulla opetuksella pedagogisten leikkien ja ryhmätöiden avulla.

Lasten alaluokilla kokema seksuaalinen häirintä on noussut esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyssä ja laajemmin viime syksystä lähtien jatkuneessa meetoo -kampanjassa.

RKP:n puoluekokous saa viikonvaihteessa ruodittavakseen yli 50 aloitetta, jotka käsittelevät muun muassa rokotuspakkoa, puoskarointia, susitilannetta ja kansalaisaloitteen ikärajan alentamista.

Joukossa on ehdotuksia myös pohjoismaisesta e-kansalaisuudesta, kaupunkipolitiikasta, oleskeluluvista, taitetusta indeksistä ja työnvälityksestä. Huolta kannetaan jopa smoothiekoneiden liian kovasta äänestä.

Puoluekokous keskittyy kuitenkin pitkälti sote-maakuntauudistukseen, joka susien ja rokotusten ohella on puhuttanut RKP:n kenttäväkeä eniten pitkin vuotta. Puolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on kertonut, että puolue ei aio tehdä lehmänkauppoja sote-uudistukseen liittyen.

Perustuslakivaliokunnan jäsenenä toimivan entisen oikeusministeri Henrikssonin ajatuksia asiasta kuullaan lauantaina puheenjohtajan linjapuheessa.

Puoluesihteeri Fredrik Guseffin mukaan puolue ei ole ostettavissa sote-uudistuksen taakse. Median väitteissä kaupankäynnistä ei hänen mukaansa ole perää.

Hallituksen tiedetään tehneen tunnusteluja oppositiossa olevien RKP:n ja kristillisdemokraattien suuntaan, jotta hallituksen täpärä enemmistö saisi tukea maakuntauudistuksen ratkaisevissa äänestyksissä.

RKP:n kannalla on merkitystä, sillä puolueella on kymmenen kansanedustajaa. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on tavannut puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin ja eduskuntaryhmän puheenjohtajan Thomas Blomqvistin muutama viikko sitten.

RKP:lle vaikeita paloja sote-maakuntauudistuksessa ovat erityisesti maakuntien rahoitus, demokratiavaje Uudellamaalla, Pohjanmaan sairaalaratkaisut ja lääkärihelikopterikysymykset. RKP:stä vakuutetaan, että ne eivät ole tuen ehtoja vaan asioita, jotka uudistuksessa pitäisi joka tapauksessa panna kuntoon.

Puoluekokouksessa otetaan vauhtia edessä oleviin lukuisiin vaaleihin. RKP:n tilanne on varsin vakaa. Puolue on edellisissä kunta-, eduskunta- ja EU-vaaleissa parantanut kannatustaan. RKP:lle harvinainen oppositioasema on vähentänyt myös sisäistä kinastelua.

Henkilövalinnoissa ei ole luvassa yllätyksiä, vaan nykyinen puheenjohtajisto valittaneen jatkoon sunnuntaina. Puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henriksson on saamassa jatkokauden samoin kuin varapuheenjohtajat Anders Adlercreutz, Silja Borgarsdóttir Sandelin ja Sandra Bergqvist.

Miksi ihmeessä RKP tulee Ouluun?

– Mahtavaa, että puoluekokous saadaan tänne, iloitsevat Oulun RKP:n varapuheenjohtaja Tanja Nyman ja kassanhoitaja Eva Åström sinisissä puoluetakeissaan teatterin kupeessa.

RKP:n puoluekokous on paikalliselle puolueväelle harvinaista herkkua. Puoluekokousta ei ole aiemmin pidetty Oulussa. RKP:n toiminta on viime vuosina aktivoitunut kaupungissa. Tämä on pantu merkille puoluetoimistossa.

Puoluesihteeri Fredrik Guseffin mukaan Oulun kaltaisten kielisaarekkeiden ympärille on yritetty rakentaa toimintaa. Guseff muistuttaa, että RKP on yleispuolue, ei pelkästään kielipuolue. Kokoustamalla Oulussa RKP haluaa herätellä kaksikielisyydestä kiinnostuneita ihmisiä äänestäjiksi.

Nymanin mukaan nyt on hyvä hetki näyttää RKP:lle, että Oulussakin on toimintaa. Oululaisille on Nymanin mukaan tilaisuus näyttää, että RKP voisi olla vaihtoehto liberaaleja arvoja arvostaville äänestäjille. Nymanin mukaan kannatukselle on potentiaalia.

RKP on asettanut Oulussa usein ehdokkaita vaaleihin. Valtuustossa ei silti ole yhtään RKP:n edustajaa.

Takavuosina kaupunginvaltuustossa oli yksi RKP:n edustaja, joka pääsi läpi vaaliliitossa keskustan kanssa.

Tulevissa maakuntavaaleissa puolue on vaaliliitossa kokoomuksen kanssa.

Ruotsinkielisyys sinnittelee sitkeästi Oulussa, vaikka ruotsinkielisiä on vain noin 400.