Oulunsalolaisella Neea Määtällä on melkein tuhat Littlest Pet Shop -hahmoa - katso kuvia värikkäästä kokoelmasta

Nyt tarvittaisiin lisätilaa, sillä joulupukki on ollut antelias Oulunsalon Niemenrannan suunnalla. Kahdeksanvuotias Neea Määttä sai lahjaksi yli 50 Littlest Pet Shop -hahmoa (LPS), suomalaisittain petsiä. Paljon tilaa ne eivät sinänsä vie, mutta kun niitä on jo ennestään satoja, hyllyille ei meinaa mahtua.

Ensin niitä oli seitsemän, mutta nyt Neealla on 952 Littlest Pet Shop -eläintä. Mikä ällistyttävintä, ne ovat säntillisessä järjestyksessä: omina ryhminään ovat niin kissat, koirat, hämähäkit, etanat kuin keijupetsitkin. Kun järjestys pysyy, tietty hahmo on helppo napata leikkeihin.

- Näin on minunkin helpompi tarkistaa, onko Neealla tiettyä hahmoa. Hän itse kyllä muistaa ne kaikki, kertoo äiti Kirsi Välikangas.

Itse asiassa keräilystä ei taitaisi tulla mitään ilman äitiä, sillä hän huolehtii hahmojen hankinnasta ja niiden etsimisestä netin myyntiryhmistä ja kirpputoreilta.

Neea havittelee pääasiassa vanhempia petsejä, ja harvinaisemman hahmon etsimisessä saattaa kulua aikaa - joskus myös tavallista enemmän rahaa. Useimmiten puhutaan kuitenkin muutamasta eurosta tai kympeistä.

- Taikaboksini löytyvät netistä, sillä olen liittynyt kaikkiin mahdollisiin petsiryhmiin, mitä ikinä on olemassa. Hankin hahmoja muilta keräilijöiltä ja joskus niitä ostan harrastusta lopettavilta.

Satoja euroja harvinaisuuksista

Leluvalmistaja Hasbron suurisilmäiset Pet Shop -eläinhahmot ovat suosittuja, ja niitä valmistettu yli 3 000 erilaista. Hahmojen mukana on myyty erilaisia tarvikkeita, kuten ruokaa ja asuja.

Otuksille on myös taloja. Neea Määtällä niitä on 11. Lisäksi hänellä on hahmojen kanssa myytäviä Blythe-nukkeja.

Etenkin vanhimmat, 2000-luvun alussa valmistetut, Littlest Pet Shopit ovat haluttua keräilytavaraa. Peruspetsi maksaa muutamia euroja, mutta harvinaisuuksista saatetaan maksaa jopa 200 euroa.

Neean kokoelmissa on myös harvinaisuuksia, kuten tanskandoggeja ja luppakorvainen Savannah-mäyräkoira, jota metsästettiin useampi vuosi.

- Kun vihdoin näin sellaisen netin huutokaupassa, minulla kävi tuuri, kun sain sen vielä suhteellisen halvalla. Samaan aikaan tuli myyntiin myös toinen, ja sen hinta nousi yli sataan euroon.

Osa hahmoista on omissa alkuperäispakkauksissaan avaamattomina, kuten punainen kiinalaisen uuden vuoden lohikäärme.

- En aio leikkiä sillä koskaan, Neea sanoo, sillä hän tietää, että avaamaton alkuperäispakkaus on haluttua tavaraa keräilypiireissä.

Suurin osa leikkimistä varten

Neea Määtän keräilyharrastus alkoi nelisen vuotta sitten. Mikä hahmoissa kiehtoo nuorta keräilijää?

- Ne ovat vain niin söpöjä. Eniten tykkään kissoista, perustelee Neea innostustaan. Lisäksi hän totetaa painokkaasti, ettei aio luopua kokoelmastaan koskaan.

Aina välillä käy niin, että hän saa samoja hahmoja, joita hänellä on jo ennestään. Silloin hän myy sen ja saa ostaa myyntituloilla itselleen uuden.

Eikä Neea pelkästään ihaile kokoelmaansa, vaan myös leikkii eläimillään yksin ja kavereidensa kanssa. Mieluiten hän leikkii kissoilla.

Riitaa ei pääse syntymään kavereidenkaan kanssa, sillä laajasta petsivalikoimasta löytyy kaikille mieluinen. Suurin osa petseistä on leikkimistä varten, mutta keräilyharvinaisuuksia varjellaan sen verran, että kavereille tai kaksivuotiaalle pikkuveljelle niitä ei anneta.

Varovaisesti niillä on leikittykin, sillä ainoastaan yksi on mennyt rikki.

- Uudet eivät ole yhtä kestäviä kuin vanhat, sillä hahmojen päät lähtevät helposti irti, tietää Välikangas.

Keräilijä karttaa Kiina-kopioita

Kirsi-äiti on harjaantunut tunnistamaan myös väärennökset ja halvat kopiot, joihin törmää aina silloin tällöin. Vanhempien LPS-hahmojen jaloissa on isompi reikä ja magneetti. Lisäksi siitä käy ilmi valmistusvuosi ja sarjan numero.

- Kiina-kopio on päälisin puolin samannäköinen, mutta magneetti on heikompi. Esimerkiksi tanskis-feikkien (tanskandogin kopioiden) jalat ovat kivikovat, kun aidolla jalat joustavat. Kissoilla ja koirilla aitouden voi tarkistaa kaulasaumasta. Jos myyjällä on myynnissä useampia kalliina pidettyjä petsejä ja pyyntihinnat ovat noin 20 euroa kappaleelta, voi epäillä, että myyjä myy Kiinasta tilattuja halpoja kopioita, Kirsi Välikangas kertoo.

Neea katselee mielellään muiden harrastajien YouTube-videoita, joissa leikitään Littlest Pet Shopeilla - niistä hän hoksaa hahmoja, joita kokoelmissa ei vielä ole. Sitten hän vinkkaa äidilleen, joka aloittaa vimmaisen etsintätyön. Tällä hetkellä he havittelevat kokoelmiinsa muun muassa superkissaa, joka on ollut aikoinaan vain Yhdysvaltain markkinoilla myynnissä.

Keräily siis jatkuu, mutta ei Neean aika pelkästään petsien parissa kulu, sillä hän myös lukee mielellään, leikkii ruokaleikkejä pikkuveljensä ja pukuleikkejä kavereidensa kanssa.

Silti: hänestä on ihana mennä nukkumaan ja vain katsella petsejä. Erityisen hienoa on se, että osa niistä loistaa myös pimeässä.

Katso kuvia Neea Määtän laajasta kokoelmasta.