Oulun yliopistossa tehty tutkimus: Seksuaalinen häirintä yleistä myös lasten kesken

Lasten välinen seksuaalinen häirintä on yleistä, selviää Oulun yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitetään alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää ja luovien menetelmien mahdollisuuksia käsitellä aihetta lasten kanssa.

Tutkimuksen mukaan häirintä voi olla näkyvää ja sitä voi esiintyä sekä tyttöjen ja poikien keskinäisissä että sukupuolten välisessä suhteessa.

Usein kaveruuteen tai seurustelumaisiin suhteisiin kietoutuvaa häirintää ei ole helppo tunnistaa.

Häirinnän vuoksi vinoutuneet lasten väliset suhteet kuitenkin vaikuttavat lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Ne myös luovat pohjaa aikuisiän lähisuhdeväkivallalle ja seksuaaliselle häirinnälle.

Suuri osa lapsista myös kokee jäävänsä yksin ja ilman aikuisten tukea häirintään liittyvissä kysymyksissä.

Kokemukset kerättiin työpajoissa

Tutkijat järjestivät Oulun seudun 11–12-vuotiaille koululaisille luovia työpajoja, joissa osallistujat pääsivät kirjoittamaan kokemuksia häirinnästä.

Kortteihin kertyi muun muassa kommentteja ulkonäön arvostelusta, nimittelystä ja asiattomasta koskettelusta.

Lapset kirjoittivat kokemukset kortteihin, jotka postitetaan ystävänpäiväksi kansanedustajille.

Taustalla on eduskunnan päätös ryhtyä vuoden 2018 alusta toimiin häirinnän kitkemiseksi suomalaisesta yhteiskunnasta. Tutkijoiden mukaan keskustelu kuitenkin unohti lapsuudessa esiintyvän häirinnän ja korttikampanjan tarkoitus on tehdä näkyväksi sitä, että häirintä on arkipäivää myös monelle alakouluikäiselle lapselle.

Osa korteista julkaistaan myöhemmin myös projektin verkkosivuilla.