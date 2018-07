Oulun yliopiston tutkijoille ja heidän yhteistyökumppaneille mittava EU-rahoitus veri- ja imusuonitutkimukseen

Oulun yliopiston professori Lauri Eklund ja tohtoriopiskelija Prateek Singh ovat yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneidensa kanssa saaneet yhteensä lähes 3,8 miljoonan euron EU-rahoituksen.

Rahoitus on suunnattu veri- ja imusuoniperäisten epämuodostumien tutkimiseen. Se on myönnetty H2020-MSCA-ITN -ohjelmasta.

Veri- ja imusuoniperäiset epämuodostumat ovat synnynnäisiä ja usein somaattisten mutaatioiden aiheuttamia kroonisia sairauksia. Ne aiheuttavat muun muassa kipua, toiminnallisia rajoitteita ja pahimmillaan jopa äkkikuoleman. Tehokasta hoitomuotoa ei vielä ole olemassa.

V.A. Cure -nimisen projektin tavoitteena on oppia ymmärtämään epämuodostumien syntymekanismeja ja kehittää tautiin soveltuvia uusia hoitoja.

– Tutkimus auttaa ymmärtämään epämuodostumien lisäksi myös muita verisuonistosta riippuvia sairauksia kuten diabeteksen komplikaatioita sekä syöpäkasvaimen kasvua ja leviämistä, Singh ja Eklund kertovat Oulun yliopiston tiedotteessa.



Projektissa on mukana seitsemän yliopistollista tutkimusyksikköä ja viisi yrityskumppania eri puolilta Eurooppaa.

Eklundin tutkimusryhmän tavoitteena on tunnistaa veri- ja imusuoniperäisten epämuodostumien syntyyn johtavia molekyyli- ja solutason tapahtumia sekä kehittää malleja, joissa uusia lääkinnällisiä menetelmiä voidaan testata.



Prateek Singhin perustama tutkimuslähtöinen startup-yritys, FinnAdvance, on mukana projektissa kehittämässä mikrofluidistiikkaan perustuvaa siruteknologiaa, jonka avulla voidaan tutkia suonistorakenteiden muodostukseen liittyviä tekijöitä ja testata lääkeaineita.



Siruteknologian etuja ovat nopeus, muokattavuus ja eettisyys, sillä se voi korvata eläinkokeilla tehtävää tutkimusta. Singhin johtama FinnAdvance on yksi alan asiantuntijoita maailmassa.