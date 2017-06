Oulun yliopiston rehtori haluaisi valtiolta lisää rahaa koulutukseen Oulussa

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ehdottaa, että paikallisen elinvoiman lisäämiseksi pyrittäisiin saamaan valtiolta lisärahoitusta koulutukseen Oulussa.

Turun seutu sai äskettäin valtion lisätalousarviossa noin 20 miljoonan euron arvoisen potin. Määrärahalla on tarkoitus vahvistaa korkeakoulutusta ja ammatillista koulutusta.

Niinimäen mukaan hallituksen puoliväliriihessä oli hyviä merkkejä siitä, että tutkimusta ja koulutusta arvostetaan.

– Ymmärretään, että Suomen kaltaiselle maalle on aivan ratkaiseva asia, että on tarjolla niin koulutettua porukkaa, että he pystyvät luomaan korkean lisäarvon työpaikkoja. Vain sellaisen kehityksen kautta hyvinvointiyhteiskunta pysyy kasassa.

Jos Oululla ei ole tutkimuksessa ja koulutuksessa tarpeeksi vetovoimaa, se vähentää innovaatioiden määrää. Se haittaa Pohjois-Suomessa toimivien yritysten mahdollisuuksia saada työvoimaa ja investointeja ja siten koko pohjoisen alueen kasvua.

Etelän yliopistoista valmistuneita on yhä työlästä saada töihin pohjoiseen.