Oulun yliopiston apulaisprofessorille kansainvälinen historiografian kirjallisuuspalkinto

Oulun yliopiston apulaisprofessori Jouni-Matti Kuukkanen on saanut kansainvälisen historiografian teorian kirjallisuuspalkinnon.

Palkittu teos on Kuukkasen monografia Postnarrativist Philosophy of Historiography.

Kilpailuun hyväksyttiin 17 teosta. Kilpailussa arvosteltiin teosten teoreettisia ja metodologisia uutuuksia sekä muuta omaperäisyyttä.

Tuomariston mukaan Kuukkasen kirjassa uudet ja keskustelua määrittävät väitteet yhdistyvät filosofisiin ja historiografisiin analyyseihin. Teosta kiitettiin kristallinkirkkaasta tyylistä ja diskursiivisuudesta.

Palkinnon myönsi ICHTH (International Commission for the History and Theory of Historiography), joka on kansainvälinen historiografian alan järjestö.

Kyseessä on Book Prize for The History and Theory of Historiography -palkinto.