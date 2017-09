Oulun yliopisto vetää tutkimusta: Omakotitalot syrjäseuduilla halutaan energiaomavaraisiksi

Oulun yliopisto ryhtyy vetämään kansainvälistä mikroenergia-projektia, jonka tavoitteena on kehittää bioenergiapohjainen sähkö- ja lämpöjärjestelmä syrjäseuduilla sijaitsevien omakotitalouksien tarpeisiin.

Tarkoitus on tarjota ratkaisu sähkön saannille pienen mittakaavan rakennuksissa, joiden lämmitykseen käytetään jo nyt omavaraisesti saatavilla olevia biopolttoaineita kuten puuta, pellettiä, turvetta tai haketta.

Kolmevuotinen Micro Combined Heat and Power System for Households (H-CHP) -projekti on saanut kahden miljoonan euron rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastolta. Hankeen vetäjänä on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutissa toimiva Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -tutkimusryhmä.



Suomesta hankeen toteuttamiseen osallistuu myös Oulun ammattikorkeakoulu, joka tuo hankkeeseen bioenergia- ja testausosaamista. Näiden lisäksi tutkimuskonsortioon kuuluu energia-alan tutkimus ja kehitysorganisaatioita sekä pk-yrityksiä Skotlannista, Irlannista, Ruotsista ja Islannista.