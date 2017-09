Oulun valtuutetut saaneet uhkauksia - myös läheisiä on joutunut uhkailun kohteeksi

Kalevan nettikyselyyn vastanneista 46 kaupunginvaltuutetusta 14 kertoo saaneensa uhkauksia luottamustehtävänsä vuoksi etenkin puhelimitse, sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa.



Kahdeksaa on uhkailtu väkivallalla ja kolmea seksuaalisella väkivallalla. Kaksi kertoo, että myös heidän läheisiään on uhkailtu. Vain kolme kertoo ilmoittaneensa uhkauksista poliisille.

Uhkailluista puolet on naisia ja puolet miehiä. Suurin osa uhkailuista on liittynyt valtuuston päätöksiin ja niiden valmisteluun sekä valtuutettujen mielipiteisiin.

Lähes kaikkien kyselyyn vastanneiden valtuutettujen mielestä uhkailusta pitäisi keskustella enemmän Oulun kaupungin organisaatiossa.

Kaupunginvaltuutettuja on Oulussa 67, joista 69 prosenttia vastasi kyselyyn määräajassa. Vastauksia saatiin kaikista kahdeksasta valtuustoryhmästä.