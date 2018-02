Oulun vaalipiirin kansanedustajat vastustavat Pelson vankilan lakkauttamista

Ilmeisesti nämä kansanedustajat on Kainuusta kaikki, kun haluavat Oulun vankilan lopettamista? Pelson vankila pitää rakentaa kokonaan aivan uusi suohon homehtuneen tilalle. Karjatalous ei ole vankilan ydinosaamista nykyaikana, käräjäoikeus ja poliisivankila sijaitsee myös Oulussa, miten kuljetukset poliisivankilasta Pelsoon. Oulussa on ollut vankila jo vuosisatoja ja Pelson soille perustettiin varavankila maatalouden tarpeisiin, pikkurikollisille vasta kymmeniä vuosia sitten. Rautatie logistikka pelaa Ouluun. Ei uskoisi, että alueen vankila annetaan Vaalaan. Aiemmin Te annoitte kaikki sotilaat ja varuskunnat esikuntineen Oulusta pois, nyt sitten on vuorossa vankila, joka asia pitää pilata, vaikka olisi kuinka hyvä. Onneksi Helsingissä ollaan täyspäisempiä, siihen itää luottaa ja Rikosseuraamuslaitos on laskenut miljoona säästöt, jospa se riittäisi, myös Oulun vankilan paremmuuden, hyödyt, saadaan hyvää työvoimaa helposti Ouluun, logistikka paras, poliisi, erikoisosaajat tulee Ouluun, muttei Pelsoon!, Oulun toivo on ainoastaan Helsingin päättäjien varassa joka ei ole aina ollut Oulun etu!