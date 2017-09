Oulun seudulta kotoisin olevan pariskunnan etsintöjä jatketaan Kemihaarassa - mukana koiria, mönkijöitä ja helikopteri

Poliisin johtamat etsinnät iäkkään pariskunnan löytämiseksi Savukosken Kemihaaran alueelta jatkuvat keskiviikkona, kertoo Lapin poliisilaitos. Mittavissa etsinnöissä on mukana kolme poliisikoiraa sekä kaksi Rajavartiolaitoksen koirapartiota ja helikopteri.

Lisäksi viisi Vapepaan kuuluvaa poromiestä on mukana etsinnöissä mönkijöiden kanssa. Lentokone odottaa sumun hälvenemistä, jotta se pääsisi mukaan etsintöihin.

Alueella liikkuvia poromiehiä, metsästäjiä ja vaeltajia on tiedotettu kadonneista, jotta he tietävät tarkkailla maastoa.

Etsinnät kohdistuvat Keskiharjun ja Keskipalon alueeseen rajoittuen idässä Naltiohaaraan, lännessä Peskihaaraan ja pohjoisessa Korvatunturin korkeudelle. Alueen maasto on vaikeakulkuista, eikä siellä ole teitä. Pidemmät siirtymät täytyy tehdä Kemihaarasta mönkijällä tai helikopterilla. Maasto on myös osittain peitteistä.

Oulun seudulta kotoisin oleva iäkäs pariskunta on kadonneet Kemihaarassa syyskuun puolenvälin aikaan. Edellisen kerran vuonna 1945 syntynyt mies ja vuonna 1949 syntynyt nainen on nähty Keskirovan kohdalla retkeilyreitillä lauantaina 16. syyskuuta. Pariskunta on ollut tuolloin matkalla kohti Kemihaaraa.