Oulun poliisi saa väliaikaiset putkatilat, kaupunkiin tulee 16 moduulia

Oulun poliisilaitos saa väliaikaisen moduulirakenteisen poliisivankilan. Materiaalihallintopäällikkö Jouni Jantunen Poliisihallituksen resurssiyksiköstä kertoo parhaillaan neuvoteltavan 16 moduulin hankkimisesta Ouluun.



Yksi moduuli vastaa yhtä vankiselliä.



– Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista ratkaisua tullaan kokeilemaan Suomessa. Kun Rata-aukion poliisivankila on valmis ja moduulien tarve loppuu, ne voidaan siirtää sinne, missä niille on tarvetta. Ainakin toivomme, että tästä ratkaisusta saadaan Oulussa hyviä kokemuksia, toteaa Jantunen.



Poliisihallituksen tavoitteena on saada väliaikainen poliisivankila Oulun poliisin käyttöön viimeistään toukokuun alkuun mennessä. Jantunen sanoo Oulun poliisilaitoksen päättävän moduulien sijoituspaikan sekä poliisivankilan käyttöönoton ajankohdan.



Ratakadulla sijaitsevan poliisitalon putkat on pois käytöstä rakennuksen sisäilmaongelmien vuoksi. Korvaavat putkatilat ovat sijainneet Raahessa ja Haukiputaalla.

Moduulit hankkii Senaatti-kiinteistöt, joka vuokraa ne edelleen poliisille.



– Meillä on moduuleille ihan vastaavat vaatimukset kuin perinteisellä poliisiasemalla on poliisivankilalle. Siksi niihin pitää räätälöidä muun muassa turvallisuuteen liittyviä teknisiä ratkaisuja, Jantunen selvittää.