Oulun poliisi poikkeuksellisen väkivallan kohteena – viidessä tapauksessa epäillään murhan yritystä

Poliisi kertoo, että kuluvana kesänä Oulun poliisi on joutunut vakavan väkivallan kohteeksi aiempaa useammin – poliisin mukaan poikkeuksellisen usein.

Osa tapauksista on ollut niin vakavia, että rikosnimikkeeksi on kirjattu murhan yritys. Näissä tapauksissa poliisia on yritetty voimakkaalla väkivallalla estää hoitamasta virkatehtäväänsä.

Vuonna 2016 tällaisia tapauksia ei ollut Oulun poliisilaitoksen alueella yhtään. Vuonna 2015 tapauksia oli yksi. Kuluvana vuonna peräti viisi poliisimiestä on joutunut näin vakavan väkivallan kohteeksi.

Poliisi kertoo tiedotteessaan esimerkkejä rajuimmista tapauksista. Vuoden 2015 tapauksessa poliisia lyötiin kiinniottotilanteessa kirveellä päähän. Tapaus liittyi niin sanottuun Tuiran kirvessurmaan. Vakavammalta vammalta selvittiin poliisimiehen päässä olleen suojakypärän ansiosta.

Tämän vuoden kesäkuussa mies yritti ampua kiinniottoa suorittanutta poliisipartiota haulikolla. Ladattuun haulikkoon tuli syöttöhäiriö, jonka ansiosta vakavilta seurauksilta vältyttiin.

Elokuun alkupuolella mies löi kiinniottotilanteessa kahta poliisimiestä useita kertoja veitsellä pään alueelle.

Elokuun loppupuolella puolestaan mies yritti ajoneuvollaan törmätä takaa-ajotilanteessa hänen pysäyttämisekseen piikkimattoa ajoradalle asentaneeseen poliisimieheen.

Kaikki tapaukset ovat tapahtuneet Oulussa. Vuoden 2015 tapausta lukuun ottamatta rikoksesta epäillyt ovat suomalaisia miehiä. Tämän vuoden tapaukset ovat tutkinnassa Lapin poliisilaitoksessa, joka vastaa niiden tiedottamisesta.

Apulaispoliisipäällikkö Arto Karnaranta pitää kasautumaa poikkeuksellisena.

- Toivon todella, että kyse on enemmänkin sattumasta kuin siitä, että tämänkaltainen voimakas väkivaltainen käyttäytyminen poliisia kohtaan olisi lisääntymässä.

-Väkivallan kohdentaminen virkatehtäviä hoitaviin poliisimiehiin on huolestuttava ilmiö, joka meidän on otettava koulutuksessa ja kaikessa toiminnassamme huomioon. Kysymys on ehdottomasti poliisimiesten työturvallisuudesta, johon suhtaudumme äärimmäisen vakavasti, Karnaranta painottaa.

Karnarannan mukaan tekoihin liittyvät pääsääntöisesti aina alkoholi tai muut päihteet kuten huumeet. Myös mielenterveysongelmilla on Karnarannan mukaan osansa. Joskus päihteet ja mielenterveysongelmat ovat molemmat läsnä tapauksissa.

Vuoden 2017 aikana Oulun tapausten lisäksi muualla maassa ei ole kirjattu tapahtuneeksi yhtään poliisiin kohdistunutta murhan yritystä.