Oulun Polar Bear Pitching kiinnostaa kansainvälistä mediaa

Oulussa ensi viikolla järjestettäviin Investor Day- ja Polar Bear Pitching -tapahtumiin on ilmoittautunut tähän mennessä jo 18 kansainvälisen median edustajaa.

Ouluun kahdeksi päiväksi saapuvat mediat edustavat maailmanluokkaa: muun muassa Reuters, Economist, Financial Times, The Forbes, Newsweek, VDI Nachrichten, Aljazeera, Hankyoreh Economy/industries Team ja Gazeta.ru, Interfax, O Globo, Steelmedia, Venture Beat, Wireless week, TechCrunch, InfoWorld, VentureBeat, The Nordic Web, ITNOW, Prensa Iberica ja THE BRIDGE.

Lisäksi paikalle odotetaan runsaasti kotimaista mediaa. Päätapahtumat ovat tiistaina ja keskiviikkona, mutta oheisohjelmaa on koko viikoksi.

Eri kehitysvaiheessa olevista oululaisista yrityksistä medialle esittäytyvät Focalspec, Kielo Growth, KouKoi, MePIN/ Meontrust, Minima Processor, Optomed, Ouraring, QuietOn, TactoTek, Indoor Atlas, KNL Networks, Solved, Tosibox ja Valossa.

Medialle esitellään lisäksi laajasti muun muassa Fingersoftin Oulun keskustaan avaamaa Pelikampusta, cleantech- ja bioenergiaosaamista ja Oulun yliopistoa sekä OIA:n Oulun innovaatioallianssin toimintaympäristöjä.