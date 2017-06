Oulun kaupungilta ei heru lupaa matojen kaivamiseen – virallinen kaivupaikka puuttuu

Oulun kaupungin alueelta ei saa kaivaa onkimatoja. Kalastusasioista vastaavan metsätalousinsinöörin Juho Kuukasjärven mukaan kaupungilta puuttuu ainakin toistaiseksi hoidettu, virallinen kaivupaikka.

Kuukasjärvi pitää tilannetta ongelmallisena.

– Ilman muuta tällainen palvelu pitäisi järjestää. Esimerkiksi viljelypalstojen reunalta voisi osoittaa alueet, joista matoja saisi kaivaa luvallisesti. Ainakin pari kolme virallista paikkaa olisi hyvä olla.

Kuukasjärvi lupaa ottaa asian hoitoonsa.

– Nyt alamme selvittää, mihin tällaisia paikkoja voisi laittaa.

Onkimadon koukkuun laittamisessa on omat niksinsä. KUVA: Tiina Wallin

Vielä toistaiseksi madot on siis ostettava kaupasta. Kun madot on hankittu, tullaan ikuisuuskysymyksen äärelle. Millä tavalla mato pujotetaan koukkuun? Kysytäänpä asiaa oululaiselta Juha Syväriseltä. Hän on onkinut 66 vuotta, joista viimeiset 50 vuotta kilpaa.

Pitääkö koukun olla piilossa vai saako se jäädä näkyviin?

– Koukun kärjen pitää olla näkyvissä. Se on kaikkein tärkein asia. Jos koukku on piilossa ja kala ottaa syötin suuhunsa, koukun täytyy tunkeutua syötin nahasta läpi ennen kuin se tarttuu kalaan. Siinä vedetään syötti pois kalan suusta, kun tehdään liian aikainen vastaveto.

Eikö näkyvissä oleva koukku pelästytä kalat?

– Kuka niille on opettanut, että koukkuun ei saa tarttua?