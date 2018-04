Jälleen kerran hyvä esimerkki miten poliisi on vieraantunut työnteosta. Kelkkareiteillä on ollut poliiseja, sekä rajavartijoita lähes yhtä paljon kuin itse kelkkailijoita. Sitä ei selitä mikään muu kuin hupiajelu valtion piikkiin kauniina kevätpäivinä. Hupi on hauskempaa kuin rikosten selvittäminen. Samaan aikaan varkaudet on räjähtäneet varsinkin Oulun poliisin alueella. Nyt keskitytään automaattivalvontaan, kun työ saadaan automatisoitia. Eihän poliisi halua tehdä töitä, kun siinä saattaa joutua ajattelemaan ja pohtimaan asioita. Jopa joskua tekemään fyysistäkin työtä. Kameravalvonnalla voi myös osoittaa, että rahaa on kerätty tai ainakin yritetty kerätä niin poliitikotkin on tyytyväisiä.