Oululaisfirma aikoo menestyä nettiruokakaupassa valtakunnallisilla toimituksilla

Markkinat ovat nyt Suomessakin kypsyneet ruoan nettikaupan tuloon. Näin uskoo oululaisen Megalon Finland Oy:n toimitusjohtaja Ville Kuusisto.

Megalon Finland on viisi vuotta toiminut verkkokauppayhtiö, jolla on useita verkkokauppoja ja nyt myös ruuan verkkokauppa Ekamarket.com.

Ekamarket.com on ollut varsinaisesti tarjolla suurelle yleisölle tämän vuoden alusta, mutta sitä on testikäytössä rakenneltu ja kokeiltu viime vuoden kesästä lähtien.

Verkkokaupan nimi tuo monelle mieleen entisaikojen Ekamarketin, jonka niminen myymälä oli Oulussakin. Sen kanssa verkkokaupalla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä.

Verkkokaupassa myydään nyt hyvin säilyvää tavaraa ja kuivatavaraa, joita voidaan toimittaa koko Suomeen joko asiakkaan kotiovelle tai noutopisteisiin.

– Tavoitteena on kyllä saada tuore- ja kylmäketjutuotteet mukaan. Mutta kun toimitaan hyvin startup-henkisesti, haluttiin lähteä liikkeelle heti kun mahdollista, Kuusisto sanoo.

Hän ei kerro asiakasmääriä, mutta sanoo myynnin prosentuaalisen kasvun olevan kuukausittain voimakasta.

Suurimpana kilpailutekijänä yrityksellä on Kuusiston mielestä se, että he ovat tällä hetkellä ainoa nettikauppa, joka toimittaa ruokaa valtakunnallisesti syrjäseutuja myöten. Ruoka.net luopui valtakunnallisuudesta viime vuonna.

Muut ruoan ja päivittäistavaran verkkokaupat toimivat paikallisesti, jolloin jakelualue on aina rajattu. Kuusiston mukaan juuri nyt on oikea hetki lähteä bisnekseen mukaan.

Hänen mukaansa se, joka saa homman toimimaan ensimmäisenä, on markkinoilla etulyöntiasemassa.