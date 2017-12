Oulujoen vesivoimala-arkkitehtuuri halutaan Unescon maailmanperintökohteeksi

Meillä Suomessa on myös valmistumassa uusi maailmanperintökohde, jos kukaan on huomannut. Olkiluoto 3. , jota ei koskaan oteta käyttöön. Sen jälkeen, epäileekö joku että Hanhikivi 1. otettaisiin joskus käyttöön? Ei ehkä nykyisin elävien sukupolvien aikana. Tämä on vaan hyvin valistunut arvio. En nyt juuri muista, mutta maailmalla on muutamia valtavia rakennelmia, jotka ovat ajansaatossa muuttuneet muinaismuistoiksi.