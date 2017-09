Oulujoen vesistö kevättulvalukemissa – laiturit kehotetaan kiinnittämään kunnolla, vettä noussut pelloille

Viime päivien sateet ovat nostaneet Oulu- ja Iijokien virtaamia ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus. Oulujoen vesistössä vesivoimaloita hallinnoivan Fortumin mukaan tulovirtaamat ovat koko vesistöalueella nousseet hetkellisesti suuremmiksi kuin kymmenen edellisen vuoden kevättulvien keskiarvo.

Oulu- ja Iijoen latva-alueilla vesi on paikoin noussut alaville pelto- ja piha-alueille. Laajempia tulvia ei ole kuitenkaan esiintynyt. Fortum kehottaa vesistössä liikkuvia ja rantojen asukkaita huomioimaan tilanteen. Esimerkiksi laiturit kannattaa sitoa kunnolla kiinni.

Elokuu ja syyskuun alku ovat olleet Kainuussa ja Koillismaalla poikkeuksellisen sateisia. Fortum kertoo, että Oulujoen vesistöalueella satoi elokuussa vettä 117 millimetriä. Se on puolitoistakertaa tavanomaista enemmän. Syyskuun ensimmäisten viikkojen sadekertymä on 60 millimetriä, joka on lähellä koko kuukauden keskiarvoa.

Voimayhtiö kertoo, että Oulujoen vesistöalueella on tulovirtaama noussut yli 1000 kuutiometriin sekunnissa. Se on kuitenkin kääntynyt hitaaseen laskuun. Joen pääuomassa sijaitsevat voimalaitokset ohijuoksuttavat vettä tulvaluukkujen kautta.

Ely-keskus kertoo, että Iijoen vesistöalueella vedenkorkeudet ja virtaamat ovat vielä noususuunnassa, mutta ne kääntyvät laskuun ensin viikon alussa.

Kalajoen, Pyhäjoen ja Siikajoen säännöstellyillä järvillä runsaisiin sateisiin on reagoitu lisäämällä juoksutuksia. Siikajoen Uljuan ja Kalajoen Hautaperän tekojärvissä on vielä jonkin verran tilaa mahdollisille sadevesille.